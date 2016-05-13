В ГИБДД определили признаки "опасного вождения"

В Правила дорожного движения (ПДД) внесут новый вариант трактовки термина «опасное вождение». Таковым ГИБДД предлагает считать резкие перестроения, обгоны и торможения, а также несоблюдение безопасной дистанции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Госавтоинспекция предлагает понимать под «опасным вождением» «неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий». Речь, в частности, идет «о невыполнении требования уступить дорогу автомобилю, пользующемуся приоритетным правом движения (при перестроении из полосы в полосу); перестроении при интенсивном движении при всех занятых полосах (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия)», - сообщает газета «Коммерсантъ».

К «опасному вождению» предлагается отнести и несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля, бокового интервала, необоснованное резкое торможение и препятствование обгону.

По мнению Госавтоинспекции, такие действия водителей на дороге, могут спровоцировать «ситуацию, создающую угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба».

Поправки к Правилам дорожного движения разрабатываются ГИБДД и общественниками с 2015 года по поручению российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Они помогут сотрудникам Госавтоинспекции бороться с агрессивными водителями, создающими опасные прецеденты на дорогах. В качестве возможного наказания за подобные правонарушения рассматриваются варианты от штрафа 5 тыс. руб. до лишения водительского удостоверения и уголовной ответственности.

Отмечается, что предложение ГИБДД направлено в Правительство РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.