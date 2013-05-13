Чиновников заставят привязать ОСАГО к возрасту авто

Медведев заставил чиновников привязать ОСАГО к возрасту авто. Соответствующие предложения подготовят до 15 июня – такие сжатые сроки поставил перед правительством РФ премьер-министр страны.

С единой позицией в деле привязки ОСАГО к возрасту автомобиля, по мнению Дмитрия Медведева, должны выступить сразу три министерства: Минтранс, Минэкономразвития и Минпромторг. Кстати, именно в Министерстве промышленности и торговли еже который год подряд выступают с инициативой изменить российское законодательство таким образом, чтобы, изменяя тарифы ОСАГО с учетом возраста транспортного средства, стимулировать пребывающий в стагнации процесс обновление автопарка. Чиновники считают, что повышенный возраст автомобиля самым негативным образом сказывается на безопасности движения – отсюда и необходимость дифференциации страховки.



Однако, как показала реальная практика, одного только желания отдельного ведомства для решения такого вопроса недостаточно. Тем более, что страховые компании все еще не способны поделить информацией, подтверждающей факт повышенной опасности при эксплуатации именно старых автомобилей. Во многом из-за отсутствия этих цифр Министерство финансов РФ и не способно пересмотреть существующие тарифы по ОСАГО.



Независимые эксперты в области автомобильного страхования считают, что в кратчайшие сроки эту «вечную» проблему решить вряд ли удастся. Не случайно в 2012 году аналогичные попытки трех ведомств решить вопрос по ОСАГО для старых автомобилей ни к чему не привели. С одной стороны, Министерство экономического развития усмотрело в новом коэффициенте для формирования автомобильной страховки нежелательное для российских граждан увеличение налогового бремени. С другой, Министерство транспорта посчитало совершенно нецелесообразным внедрять одновременно 2 коэффициента (напомним, что на тот момент планировалось утвердить еще и экологический).



Вдохновил неспособных договориться чиновников на новую попытку прийти к консенсусу по ОСАГО премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Не прошло и месяца, как в правительстве была сформирована рабочая группа из представителей всех заинтересованных министерств и начался новый виток обсуждений. По словам руководителя отдела автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли Андрея Уланова, чуть позже к обсуждению подключатся делегаты от наиболее крупных производителей автотехники и компаний перевозчиков. Пригласить последних особенно важно, ведь именно от сферы коммерческих перевозок во многом зависит безопасность движения на дорогах России.



Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли, позицией производителей транспортной техники здесь уже интересовались. Выяснилось, что не все поддерживают идею дифференциации страховки для автомобилей разного года производства. Некоторые из них убеждены, что подстегнуть обновление автомобильного парка только благодаря дополнительным коэффициентам ОСАГО не получится, так как новые автомобили по-прежнему для многих слишком дорогие и проще пользоваться старой техникой.



В Минфине объяснили почему, для пересмотра действующих тарифов ОСАГО важно провести дополнительные расчеты. «Необходимость стимулировать обновление автопарка не является достаточным основанием для установления дифференцированных ставок по ОСАГО в зависимости от возраста транспортного средства. Это предложение нужно экономически обосновать», - поясняют чиновники из экономического министерства. По их словам, нужно располагать хорошо наработанной статистикой, основываясь на которой можно без особого труда вывести зависимость риска возникновения дорожно-транспортного происшествия в зависимости от возраста машины. Однако на данный момент, как отмечают в Минфине, никто такие исследования не проводил. Здесь также отмечают, что возраст транспортного средства и износ деталей, исходя из действующих положений закона «Об ОСАГО» уже в какой-то степени учитывается при назначении налоговых выплат. И более того, это уже некоторым образом подстегивает автовладельцев к обновлению своего парка транспортных средств.



В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков сообщают, что статистики, способной подтвердить зависимость убыточности от возраста автомобиля, нет. При этом специалисты убеждены в том, что если перед ними поставят соответствующую задачу осуществить необходимое исследование, то на сбор и обработку информации придется затратить значительное время – гораздо большее, одного месяца. Для этого придется изменить ряд внутренних документов Российского союза автостраховщиков, собрать дополнительную информацию, осуществить ее обработку. К 15 июню тут не поспеть.



Елена Казакова, Gudok.ru.

