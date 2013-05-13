Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чиновников заставят привязать ОСАГО к возрасту авто
Медведев заставил чиновников привязать ОСАГО к возрасту авто. Соответствующие предложения подготовят до 15 июня – такие сжатые сроки поставил перед правительством РФ премьер-министр страны.
С единой позицией в деле привязки ОСАГО к возрасту автомобиля, по мнению Дмитрия Медведева, должны выступить сразу три министерства: Минтранс, Минэкономразвития и Минпромторг. Кстати, именно в Министерстве промышленности и торговли еже который год подряд выступают с инициативой изменить российское законодательство таким образом, чтобы, изменяя тарифы ОСАГО с учетом возраста транспортного средства, стимулировать пребывающий в стагнации процесс обновление автопарка. Чиновники считают, что повышенный возраст автомобиля самым негативным образом сказывается на безопасности движения – отсюда и необходимость дифференциации страховки.
Однако, как показала реальная практика, одного только желания отдельного ведомства для решения такого вопроса недостаточно. Тем более, что страховые компании все еще не способны поделить информацией, подтверждающей факт повышенной опасности при эксплуатации именно старых автомобилей. Во многом из-за отсутствия этих цифр Министерство финансов РФ и не способно пересмотреть существующие тарифы по ОСАГО.
Независимые эксперты в области автомобильного страхования считают, что в кратчайшие сроки эту «вечную» проблему решить вряд ли удастся. Не случайно в 2012 году аналогичные попытки трех ведомств решить вопрос по ОСАГО для старых автомобилей ни к чему не привели. С одной стороны, Министерство экономического развития усмотрело в новом коэффициенте для формирования автомобильной страховки нежелательное для российских граждан увеличение налогового бремени. С другой, Министерство транспорта посчитало совершенно нецелесообразным внедрять одновременно 2 коэффициента (напомним, что на тот момент планировалось утвердить еще и экологический).
Вдохновил неспособных договориться чиновников на новую попытку прийти к консенсусу по ОСАГО премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Не прошло и месяца, как в правительстве была сформирована рабочая группа из представителей всех заинтересованных министерств и начался новый виток обсуждений. По словам руководителя отдела автомобильной промышленности Министерства промышленности и торговли Андрея Уланова, чуть позже к обсуждению подключатся делегаты от наиболее крупных производителей автотехники и компаний перевозчиков. Пригласить последних особенно важно, ведь именно от сферы коммерческих перевозок во многом зависит безопасность движения на дорогах России.
Как отмечают в Министерстве промышленности и торговли, позицией производителей транспортной техники здесь уже интересовались. Выяснилось, что не все поддерживают идею дифференциации страховки для автомобилей разного года производства. Некоторые из них убеждены, что подстегнуть обновление автомобильного парка только благодаря дополнительным коэффициентам ОСАГО не получится, так как новые автомобили по-прежнему для многих слишком дорогие и проще пользоваться старой техникой.
В Минфине объяснили почему, для пересмотра действующих тарифов ОСАГО важно провести дополнительные расчеты. «Необходимость стимулировать обновление автопарка не является достаточным основанием для установления дифференцированных ставок по ОСАГО в зависимости от возраста транспортного средства. Это предложение нужно экономически обосновать», - поясняют чиновники из экономического министерства. По их словам, нужно располагать хорошо наработанной статистикой, основываясь на которой можно без особого труда вывести зависимость риска возникновения дорожно-транспортного происшествия в зависимости от возраста машины. Однако на данный момент, как отмечают в Минфине, никто такие исследования не проводил. Здесь также отмечают, что возраст транспортного средства и износ деталей, исходя из действующих положений закона «Об ОСАГО» уже в какой-то степени учитывается при назначении налоговых выплат. И более того, это уже некоторым образом подстегивает автовладельцев к обновлению своего парка транспортных средств.
В свою очередь, в Российском союзе автостраховщиков сообщают, что статистики, способной подтвердить зависимость убыточности от возраста автомобиля, нет. При этом специалисты убеждены в том, что если перед ними поставят соответствующую задачу осуществить необходимое исследование, то на сбор и обработку информации придется затратить значительное время – гораздо большее, одного месяца. Для этого придется изменить ряд внутренних документов Российского союза автостраховщиков, собрать дополнительную информацию, осуществить ее обработку. К 15 июню тут не поспеть.
Елена Казакова, Gudok.ru.
Новости тематики
- Автогражданка подорожает для некоторых автолюбителей
- Клиенты "Росгосстраха" напряглись
- Приморье по ОСАГО скатилось в "красную зону"
- Бентли, Мазерати и Ягуар самые убыточный автомобили по ОСАГО
- Продажи электронных полисов ОСАГО станут обязательными
- Новые правила ОСАГО обходятся страховщикам дороже старых
- В России предложено превратить ОСАГО в налог
- РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО
- Страховщики снова настаивают на повышении тарифа ОСАГО
- ОСАГО будет развиваться по новым правилам
Новости раздела
- Водители в Приморье оказались одними из самых болтливых в стране
- "Еду с поминок..."
- Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо в России невозможно - вице-премьер
- ГИБДД будет самостоятельно списывать штрафы с банковских карт автомобилистов
- Городской транспорт хотят удешевить в дневное время
- Для водителей, нарушающих правила, настают тяжелые времена
- Водителям, которые сбегают с места ДТП, грозит уголовное наказание
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Путин запретил ГИБДД снимать с автомашин номера
- Японцы будут завидовать УАЗу
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Псевдоним10:44, 14.05.2013#
Логично было-бы поставить ОСАГО в зависимость от техсостояния транспортного средства. То есть прошел техобслуживание в сервисе раз в полгода, значит молодец. Только необязательно дилерские центры и т. п. Штамп в сервисной книжке уравнивает техсостояние транспорта и соответственно ОСАГО. Будет стимул для развития сервиса, рабочие места и содержание транспорта в порядке владельцами. А пока опять идея только тупо отнять деньги неизвестно куда, к тому же неподкрепленная техническими исследованиями. Просто потому что кому то мысль в голову пришла. И еще. А как будут стимулированы те, кто ездит безаварийно лет пять например и больше. Тоже просто больше платить и все?Надо просто переложить бремя необходимой суммы для выплат по ОСАГО на тех, кто виновен в ДТП, при заключении очередного договора, увеличив следующий ОСАГО для них процентов на 200. Может и аварийность от простой дурости за рулем уменьшится.
-
Псевдоним11:54, 14.05.2013#
Вообще привязка к авто страховки, это глупость. Страхуется ответственность водителя. Какая разница на какой машине ВОДИТЕЛЬ совершил ДТП. Что, старой жигой, или короллой, можно разбить ЧУЖУЮ машину сильнее чем, новым хенде или калиной? Просто у водителя должны быть права и страховка. Сел, поехал на любой машине. Нет страховки езди на ОТ либо пассажиром.
-
-
-
-
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
Это что получается, пенсионер на старушке-"пятёрке", выезжающий на дачу раз в неделю, будет платить в разы больше, чем мажор на свежей "Файрледи", еженощно устраивающий гонки на выживание на гострассе, задевая ни в чем не повинные попутки-"Королы"??!!