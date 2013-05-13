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Правительство России предложило ужесточить техосмотр

13 Мая 2013, 22:17 | В России

Правительство России подготовило законопроект, ужесточающий контроль над проведением техосмотра транспортных средств, пишет «Российская газета». В частности, согласно документу, водитель не сможет получить диагностическую карту на автомобиль, если машина не соответствует по меньшей мере одному из обязательных требований безопасности. Кроме того, предполагается ввести ответственность операторов техосмотра. Когда именно документ поступит на рассмотрение Госдумы России, не уточняется.

Новый законопроект также обяжет операторов технического осмотра иметь в штате хотя бы одного технического эксперта. При этом федеральные органы исполнительной власти получат право «утверждать требования к производственно-технической базе пункта технического осмотра и порядка использования передвижных диагностических линий». Кроме того, законопроектом предусмотрена новая методика расчета максимальной стоимости первого и повторных техосмотров.

Наконец, документ подразумевает расширение полномочий Российского союза автостраховщиков. В случае если законопроект вступит в силу, союз получит право выносить предупреждения пунктам технического осмотра, если на них будут выявлены какие-либо нарушения аккредитации и процедуры проведения технического осмотра. Другие подробности подготовленного законопроекта пока неизвестны.

В начале декабря 2012 года постановлением правительства России был отменен талон техосмотра. Вместо него была введена диагностическая карта (она стала официальным документом 30 июля 2012 года), которая необходима только для покупки полисов ОСАГО. Получить диагностическую карту можно по итогам технического осмотра автомобиля либо у официального дилера, либо в специальном аккредитованном пункте технического осмотра.

Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме. Документ действует до той даты, которая в нем указана, независимо от того, менялся собственник автомобиля или нет. В карте специалистом пункта техосмотра делаются отметки о допуске или недопуске транспортного средства к участию в дорожном движении. Получать диагностическую карту на новые автомобили не нужно в течение первых трех лет эксплуатации.

Контроль за деятельностью пунктов технического осмотра осуществляет Российский союз автостраховщиков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: По материалам СМИ
Теги: техосмотр  диагностика  госдума  права  водители  законопроект 



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Комментарии

  • Псевдоним10:17, 14.05.2013#

    В общем смысл ясен-вытянуть ещё больше бабла.

  • Псевдоним10:29, 14.05.2013#

    Во страна, сначала дают команду максимально упростить процедуру техосмотра, сейчас дают команду ужесточить процедуру техосмотра, точно страна дураков!

  • Псевдонимапр10:45, 14.05.2013#

    техническое состояние вообще никого не волнует кроме владельцев авто. смысл всей этой возни -деньги. большие деньги. у нас в стране только деньги имеют смысл для власти. остальное все не имеет значения.

  • поЦоны с раЁна14:15, 14.05.2013#

    так точно. стоить будет больше, а проходицца будет так же - у страховщиков за 3 килорубля

  • Вася, тойотовод из Владика23:14, 15.05.2013#

    "а проходицца будет так же - у страховщиков за 3 килорубля" - три К. рубля ИХ не устраивает, они хотят чтобы "проходили" за 10.

  • Псевдоним12:41, 24.05.2013#

    У СТО-шников можно пройти за 2 килорубля (без осмотра или даже без предъявления автомобиля; а реальный полный осмотр у них за 1 килорубль). Какой смысл рубль переплачивать страховщикам?

  • ттт10:29, 14.05.2013#

    Во страна, сначала дают команду максимально упростить процедуру техосмотра, сейчас дают команду ужесточить процедуру техосмотра, точно страна дураков!

  • Псевдоним11:04, 14.05.2013#

    медведеву все неймется, других проблем в стране что ли нет

  • Псевдоним00:13, 16.05.2013#

    Все проблемы решаются аналогично, поэтому и всеобщий бардак.

  • Псевдоним23:50, 15.05.2013#

    Бля мало все грачам Да [***] только дурак сядит на авто в неисправном состаянии. Реально заебли чесной народ уже

  • 98722:29, 18.05.2013#

    Интересно, сколько десятых долей процента ДТП произошло по причине технической неисправности транспортного средства?

  • Псевдоним22:37, 18.05.2013#

    Продаю пуховик. Недорого.

  • Псевдоним23:02, 18.05.2013#

    скоты в кремле мля

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