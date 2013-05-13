Правительство России предложило ужесточить техосмотр

Правительство России подготовило законопроект, ужесточающий контроль над проведением техосмотра транспортных средств, пишет «Российская газета». В частности, согласно документу, водитель не сможет получить диагностическую карту на автомобиль, если машина не соответствует по меньшей мере одному из обязательных требований безопасности. Кроме того, предполагается ввести ответственность операторов техосмотра. Когда именно документ поступит на рассмотрение Госдумы России, не уточняется.

Новый законопроект также обяжет операторов технического осмотра иметь в штате хотя бы одного технического эксперта. При этом федеральные органы исполнительной власти получат право «утверждать требования к производственно-технической базе пункта технического осмотра и порядка использования передвижных диагностических линий». Кроме того, законопроектом предусмотрена новая методика расчета максимальной стоимости первого и повторных техосмотров.

Наконец, документ подразумевает расширение полномочий Российского союза автостраховщиков. В случае если законопроект вступит в силу, союз получит право выносить предупреждения пунктам технического осмотра, если на них будут выявлены какие-либо нарушения аккредитации и процедуры проведения технического осмотра. Другие подробности подготовленного законопроекта пока неизвестны.

В начале декабря 2012 года постановлением правительства России был отменен талон техосмотра. Вместо него была введена диагностическая карта (она стала официальным документом 30 июля 2012 года), которая необходима только для покупки полисов ОСАГО. Получить диагностическую карту можно по итогам технического осмотра автомобиля либо у официального дилера, либо в специальном аккредитованном пункте технического осмотра.

Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронной форме. Документ действует до той даты, которая в нем указана, независимо от того, менялся собственник автомобиля или нет. В карте специалистом пункта техосмотра делаются отметки о допуске или недопуске транспортного средства к участию в дорожном движении. Получать диагностическую карту на новые автомобили не нужно в течение первых трех лет эксплуатации.

Контроль за деятельностью пунктов технического осмотра осуществляет Российский союз автостраховщиков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.