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Россиян обяжут получать права на управление мопедом или квадроциклом
Эти нововведения прописаны в поправках к Закону "О безопасности дорожного движения", которые опубликовала "Российская газета".
Проект провел рекордное количество времени "под сукном" после первого чтения (более 2,5 лет). Однако неожиданно быстро прошел второе и третье чтения. Буквально на следующий день после принятия Госдумой его утвердил Совет Федерации. А еще через несколько дней - буквально перед праздниками - его подписал президент. С чем связано такое оперативное принятие закона? Возможно, с тем, что буквально накануне второго чтения президент заявил, что необходимо пересмотреть систему подготовки водителей. А поправки в закон о безопасности дорожного движения в большинстве своем касаются именно этой части.
Что же в них предлагается? К традиционным категориям - "А", "В", "С", "D", "ВЕ", "СЕ", "DЕ" - добавятся подкатегории. Теперь в правах появятся еще необычные для российских водителей сочетания букв и цифр - "A1", "В1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E". Объясним, что скрывается за этими символами. "А1" - это мотоциклы малой мощности с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. сантиметров.
И максимальной мощностью не более 11 кВт. "В1" потребуется в правах для вождения трициклов и квадрициклов. К подкатегории "С1" относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых свыше 3500 килограммов, но не превышает 7,5 тонны. В подкатегорию "D1" вошли машины для перевозки пассажиров, имеющие от девяти до шестнадцати сидячих мест помимо водительского. Подкатегории "С1Е" и "D1Е" - это возможность управлять машинами категорий "С1" и "D1" с прицепами более 750 кг.
В правах появятся также такие категории, как "Tm" и "Tb", которые дают право на управление трамваем и троллейбусом. До сих пор право на управление этим транспортом не заносилось в обычное водительское удостоверение.
Также появится совершенно новая категория - "М". Именно о нее было поломано много копий на стадии обсуждения проекта. Эта категория дает право на управление мопедами и скутерами. После вступления в силу закона садиться за руль этих транспортных средств без прав будет запрещено.
"Открыть" эту категорию можно будет, сдав соответствующий экзамен в ГИБДД. Но это смогут сделать только те, кому уже исполнилось 16 лет. Впрочем, управлять мопедом сможет любой водитель, если у него открыта любая категория в правах.
Кстати, с 16 лет можно открыть и категорию "А1". Остальные категории, кроме "D1" и "D", можно открыть начиная с 18-летнего возраста. "D1" и "D" - с 21 года.
Сейчас на автоматической трансмиссии можно сдать почти полностью практический экзамен, кроме одного упражнения: трогание в горку. Понятно, что это единственное упражнение, которое позволяет понять, насколько человек умеет работать с педалями. И именно его кандидат в водители обязан сдавать на автомобиле с механической трансмиссией. Поправки в закон предусматривают возможность для кандидата в водители весь комплекс экзаменационных требований пройти на автомате. Однако в этом случае он получит отметку в правах, что может управлять автомобилем, но только с автоматической трансмиссией. Человек, сдавший экзамен на механике, может управлять машиной с любой коробкой передач.
Еще одна важная часть закона. С момента вступления его в силу работодателям будет запрещено нанимать в качестве водителей тех, у кого нет российских прав.
Также опубликованный сегодня документ вносит поправки и в Кодекс об административных правонарушениях. В случае если работодатель нанял в качестве водителя человека, у которого нет прав российского образца, ему грозит штраф 50 тысяч рублей.
Все эти новации вступят в силу через 180 дней. Стоит учесть, что водителями у нас работает огромное количество народа из сопредельных государств, которые управляют автобусами и грузовиками со своими национальными водительскими удостоверениями. Так что у работодателей есть полгода, чтобы направить их на обучение на российские права и сдачу экзаменов в ГИБДД. Это вполне достаточный срок, чтобы подготовиться к часу "Х".
Но вот хватит ли его для подготовки подзаконных актов? Чтобы закон заработал, требуется четыре постановления правительства. О форме водительского удостоверения, которое утвердит новый образец прав со всеми категориями и подкатегориями. О порядке подготовки водителей, которое должно утвердить примерные программы обучения кандидатов в водители. О порядке приема экзаменов и о порядке обмена иностранных прав.
Какие конкретно министерства будут разрабатывать эти постановления - пока неизвестно. Для этого должно быть выпущено поручение правительства. Но можно предположить, что программы подготовки водителей будет разрабатывать министерство образования, возможно, совместно с МВД. А об экзаменах - точно МВД. Ведь в законе четко определено, что прием экзаменов - это их забота.
Помимо постановления правительства МВД предстоит разработать еще и регламент о приеме экзамена, в который будет включена и методика этого приема.
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Комментарии
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пацриот Роися09:57, 14.05.2013#
Бабосы в любом случае состригут столько сколько необходимо, и никогда никакой халявы не будет. В городе немало скутеристов, которые в обще не сооброжают, что делают, а раскатешь его, ещё и виноватым останешься. Да и верный подход, весь цивилизованный мир давно живёт по такой системе и давно платит. А на счёт того, почему стригут бабосы, достаточно вспомнить МММ. В 2011 та же история под тем же названием. А сегодня ночью по радио во Владивостоке слышал, что запущена новая акция от Мавроди ^_^ подж тем же названием, он так и говорит: " я Вам обещал большой доход бла-бла-бла позвоните по такому-то номеру", и позвонят сотни тысяч)) Ещё одна история: можно за 980 рублей пройти техосмотр с полной диагностикой, но даже в большом центре не более 20 человек за день ^_^ т. е. предпочитают просто отдать деньги. Так что, это народ такой [***], он сам требует чтобы его имели и его надо иметь во все щели не жалея, тупые идиоты готовые отдать свои деньги просто так заполонили Россию и их надо иметь и иметь ^_^
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Круто бабосы стрич будут за каждую категорию :):)