Россиян обяжут получать права на управление мопедом или квадроциклом

Через полгода в России появятся новые права, а в них новые водительские категории и подкатегории. А в ГИБДД будут принимать экзамены на управление на автомобилях с автоматической трансмиссией.

Эти нововведения прописаны в поправках к Закону "О безопасности дорожного движения", которые опубликовала "Российская газета".

Проект провел рекордное количество времени "под сукном" после первого чтения (более 2,5 лет). Однако неожиданно быстро прошел второе и третье чтения. Буквально на следующий день после принятия Госдумой его утвердил Совет Федерации. А еще через несколько дней - буквально перед праздниками - его подписал президент. С чем связано такое оперативное принятие закона? Возможно, с тем, что буквально накануне второго чтения президент заявил, что необходимо пересмотреть систему подготовки водителей. А поправки в закон о безопасности дорожного движения в большинстве своем касаются именно этой части.

Что же в них предлагается? К традиционным категориям - "А", "В", "С", "D", "ВЕ", "СЕ", "DЕ" - добавятся подкатегории. Теперь в правах появятся еще необычные для российских водителей сочетания букв и цифр - "A1", "В1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E". Объясним, что скрывается за этими символами. "А1" - это мотоциклы малой мощности с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 куб. сантиметров.

И максимальной мощностью не более 11 кВт. "В1" потребуется в правах для вождения трициклов и квадрициклов. К подкатегории "С1" относятся автомобили, разрешенная максимальная масса которых свыше 3500 килограммов, но не превышает 7,5 тонны. В подкатегорию "D1" вошли машины для перевозки пассажиров, имеющие от девяти до шестнадцати сидячих мест помимо водительского. Подкатегории "С1Е" и "D1Е" - это возможность управлять машинами категорий "С1" и "D1" с прицепами более 750 кг.

В правах появятся также такие категории, как "Tm" и "Tb", которые дают право на управление трамваем и троллейбусом. До сих пор право на управление этим транспортом не заносилось в обычное водительское удостоверение.

Также появится совершенно новая категория - "М". Именно о нее было поломано много копий на стадии обсуждения проекта. Эта категория дает право на управление мопедами и скутерами. После вступления в силу закона садиться за руль этих транспортных средств без прав будет запрещено.

"Открыть" эту категорию можно будет, сдав соответствующий экзамен в ГИБДД. Но это смогут сделать только те, кому уже исполнилось 16 лет. Впрочем, управлять мопедом сможет любой водитель, если у него открыта любая категория в правах.

Кстати, с 16 лет можно открыть и категорию "А1". Остальные категории, кроме "D1" и "D", можно открыть начиная с 18-летнего возраста. "D1" и "D" - с 21 года.

Сейчас на автоматической трансмиссии можно сдать почти полностью практический экзамен, кроме одного упражнения: трогание в горку. Понятно, что это единственное упражнение, которое позволяет понять, насколько человек умеет работать с педалями. И именно его кандидат в водители обязан сдавать на автомобиле с механической трансмиссией. Поправки в закон предусматривают возможность для кандидата в водители весь комплекс экзаменационных требований пройти на автомате. Однако в этом случае он получит отметку в правах, что может управлять автомобилем, но только с автоматической трансмиссией. Человек, сдавший экзамен на механике, может управлять машиной с любой коробкой передач.

Еще одна важная часть закона. С момента вступления его в силу работодателям будет запрещено нанимать в качестве водителей тех, у кого нет российских прав.

Также опубликованный сегодня документ вносит поправки и в Кодекс об административных правонарушениях. В случае если работодатель нанял в качестве водителя человека, у которого нет прав российского образца, ему грозит штраф 50 тысяч рублей.

Все эти новации вступят в силу через 180 дней. Стоит учесть, что водителями у нас работает огромное количество народа из сопредельных государств, которые управляют автобусами и грузовиками со своими национальными водительскими удостоверениями. Так что у работодателей есть полгода, чтобы направить их на обучение на российские права и сдачу экзаменов в ГИБДД. Это вполне достаточный срок, чтобы подготовиться к часу "Х".

Но вот хватит ли его для подготовки подзаконных актов? Чтобы закон заработал, требуется четыре постановления правительства. О форме водительского удостоверения, которое утвердит новый образец прав со всеми категориями и подкатегориями. О порядке подготовки водителей, которое должно утвердить примерные программы обучения кандидатов в водители. О порядке приема экзаменов и о порядке обмена иностранных прав.

Какие конкретно министерства будут разрабатывать эти постановления - пока неизвестно. Для этого должно быть выпущено поручение правительства. Но можно предположить, что программы подготовки водителей будет разрабатывать министерство образования, возможно, совместно с МВД. А об экзаменах - точно МВД. Ведь в законе четко определено, что прием экзаменов - это их забота.

Помимо постановления правительства МВД предстоит разработать еще и регламент о приеме экзамена, в который будет включена и методика этого приема.

ZRPRESS.RU, Владивосток.