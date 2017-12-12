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В России появятся новые дорожные знаки
На дорогах могут появиться несколько десятков новых дорожных знаков
На дорогах могут появиться несколько десятков новых дорожных знаков, в том числе «Диагональный пешеходный переход», «Уступи всем, и можно направо» и др., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В России принят предварительный национальный стандарт, разрешающий установку нескольких десятков новых дополнительных дорожных знаков и табличек, сообщает газета «Известия».
Среди новых знаков - «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Глухие пешеходы».
Кроме того, появится знак «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который будет применяться для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» или перекрестка там, где этой разметки нет. На дорогах, где трамвайные пути отделены от потока машин, появится знак «Выделенная трамвайная полоса».
На светофорах, установленных в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов, поставят знак «Уступи всем, и можно направо», разрешающий поворот направо на красный свет, если это не мешает участникам движения. Также появятся знаки «Направление движения по полосе», «Начало полосы», «Конец полосы» и «Перестроение на параллельную проезжую часть».
Предварительный национальный стандарт будет действовать до 1 ноября 2020 года, на его основе Росстандарт займется разработкой национального стандарта, сообщили газете в ведомстве.
В конце октября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил изменения в правила дорожного движения касательно кругового движения автомобилей и новой разметки «вафельница». Теперь приоритет при проезде автомобилями участков с круговым движением получит тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу. Также появится новая дорожная разметка «зона перекрестка» в виде перекрестия желтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка».
Фото Антона Белицкого, ТАСС.
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