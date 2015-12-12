Назван лучший автомобиль для российских женщин

В рамках исследования потребительских предпочтений "Рейтинги авто года" назван "самый женский автомобиль" в России. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», им стал южнокорейский автомобиль Kia Picanto. Второе и третье места у Nissan Juke и Hyundai Solaris.

Согласно источнику, 93% респондентов отметили у Picanto красивый дизайн, более 88% - легкость в управлении, 81% - эргономичность, около 74% - надежность, а 65% - безопасность. «Лучшим женским» этот автомобиль назвали чаще других мужчины в возрасте до 29 и старше 40 лет.

В ТОП-10 лучших машин для женщин также вошли Daewoo / Ravon Matiz, Mazda 3, Audi A1, Toyota RAV4, Mini Hatch, Ford Fiesta и Fiat 500.

Любопытно, что если бы рейтинг составляли только женщины, то места в рейтинге распределились бы иначе. Kia Picanto в этом случае занял только третье место, уступив Nissan Juke и Hyundai Solaris.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.