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В России возродят автомобильную марку "Москвич"
Компания Renault может возродить в России марку «Москвич», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство «Москва». Заявку на регистрацию соответствующего товарного знака и его эмблемы французский бренд уже подал в Роспатент. Всего Renault хочет закрепить за собой все восемь обозначений «Москвич», которыми ранее обладал обанкротившийся в 2006 году одноименный завод.
«Заявляется словесное обозначение «Москвич» и Moskvich, изобразительное обозначение, представляющее собой оригинальную фигуру в виде замкнутой изогнутой линии, представляющей собой композицию из оригинальных фигур», - говорится в заявках на регистрацию.
По данным РИА «Москва», Renault хочет возродить «Москвич» в качестве бренда бюджетных автомобилей. Под этой маркой могут начать выпускаться автомобили уровня Duster, Sandero, Logan.
Напомним, на прошлой неделе в Москве прошла презентация нового автомобильного бренда Ravon. В России под этой маркой собираются продавать модели завода GM Uzbekistan: Daewoo Matiz и Gentra, Chevrolet Spark, Cobalt и Aveo предыдущего поколения. Первыми моделями новой автомобильной марки станут хэтчбек Matiz и седан Gentra — бывший Chevrolet Lacetti.
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