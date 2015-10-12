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В России возродят автомобильную марку "Москвич"

12 Октября 2015, 18:35 | В России

Компания Renault может возродить в России марку «Москвич», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство «Москва». Заявку на регистрацию соответствующего товарного знака и его эмблемы французский бренд уже подал в Роспатент. Всего Renault хочет закрепить за собой все восемь обозначений «Москвич», которыми ранее обладал обанкротившийся в 2006 году одноименный завод.

«Заявляется словесное обозначение «Москвич» и Moskvich, изобразительное обозначение, представляющее собой оригинальную фигуру в виде замкнутой изогнутой линии, представляющей собой композицию из оригинальных фигур», - говорится в заявках на регистрацию.

По данным РИА «Москва», Renault хочет возродить «Москвич» в качестве бренда бюджетных автомобилей. Под этой маркой могут начать выпускаться автомобили уровня Duster, Sandero, Logan.

Напомним, на прошлой неделе в Москве прошла презентация нового автомобильного бренда Ravon. В России под этой маркой собираются продавать модели завода GM Uzbekistan: Daewoo Matiz и Gentra, Chevrolet Spark, Cobalt и Aveo предыдущего поколения. Первыми моделями новой автомобильной марки станут хэтчбек Matiz и седан Gentra — бывший Chevrolet Lacetti.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: gentra  daewoo matiz  logan  duster  renault  aveo  chevrolet spark  chevrolet lacetti  matiz  sandero  moskvich  москвич  cobalt 






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Комментарии

  • Читающий07:50, 13.10.2015#

    А смысл?

  • Anton08:17, 13.10.2015#

    . . . смысл в том, что в стране нет других проблем!!!

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