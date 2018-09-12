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Японцы будут завидовать УАЗу
«Соллерс» через два года выпустит первый в России гибридный грузовик и новый внедорожник
Запуск серийного производства легкого коммерческого автомобиля УАЗ «Профи» с гибридной силовой установкой, включающей бензиновый и электрический двигатели, намечен на 2020-й год, сообщил гендиректор и основной владелец ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ в кулуарах Восточного экономического форума.
«У нас есть четкий план - мы должны в 2020 году запустить в серию LCV УАЗ «Профи» с гибридным двигателем, также будут решения и для других автомобилей УАЗ. У нас и внедорожник разработан, мы выпустим новый автомобиль. Он не «Патриот» будет называться - это будет следующее семейство», - сказал г-н Швецов.
УАЗ показал ходовой прототип первого в России легкого гибридного грузовика на выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге.
Автомобиль с гибридной силовой установкой на шасси УАЗ «Профи»был разработан специалистами научно-технического центра ООО «УАЗ» при поддержке ГНЦ «НАМИ». Экспериментальный образец включает в себя бензиновый атмосферный двигатель, стартер-генераторную установку мощностью 84 кВт, тяговый электродвигатель мощностью 105 кВт, высоковольтную аккумуляторную батарею 25 кВт. Кроме того, автомобиль оборудован элементами интеллектуальной системы помощи при вождении, которые позволяют предупреждать водителя о непреднамеренном уходе с полосы движения, распознавать дорожные знаки, светофоры и пешеходов, а также определять расстояние до идущего впереди автомобиля.
Предполагается, что в перспективе данные модели будут оснащены зарядным устройством, поддерживающим зарядку батареи переменным и постоянным током.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог: Группа Sollers объединяет ООО «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили УАЗ), ПАО «Заволжский моторный завод». Кроме того, во Владивостоке работает СП с японской Mazda «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работает СП Ford Sollers.
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото auto.vesti.ru
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