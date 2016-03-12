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Детские кресла в автомобилях отменят

12 Марта 2016, 15:30 | В России

Правда, это будет касаться не всех

Министерство здравоохранения ответило на обращение депутата государственной думы Ивана Сухарева (ЛДПР) относительно необходимости изменения положений ПДД, которые регулируют вопросы перевозки детей в автомобиле, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности, пишут «Известия», в Минздраве поддержали идею изменения пункта 22.9 ПДД, который на сегодня гласит, что «перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств».

В ведомстве согласились с утверждениями депутата, что именно рост и вес ребенка, а не его возраст должны учитываться при определении необходимости использования детских удерживающих устройств.

«Эти критерии, несомненно, являются более объективными по сравнению с возрастными показателями. При этом приоритет нужно отдавать показателю роста, так как именно этот параметр является важным для предотвращения нежелательных осложнений при применении кресел и ремней безопасности при их позиционировании на теле ребенка. Параметры роста и веса являются достаточными», - отметил в письме первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.

Свое предложение отказаться от возрастного критерия и использовать вместо него показатели роста и веса для перевозки детей в специальных креслам Иван Сухарев направил в правительство в середине января этого года. Аргументация у инициативы была крайне проста: ребенок и в 10 лет может по своим габаритам быть выше и тяжелее взрослого, который управляет транспортным средством (ТС). В такой ситуации размещение такого ребенка в удерживающем детском кресле в случае аварии скорее создаст больше угроз его жизни, чем перевозка в качестве обычного пассажира.

Для решения этой проблемы депутат предложил следующую редакцию п. 22.9 ПДД: «Перевозка детей ростом до 150 см и весом до 36 кг в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортных средств, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств».

- Конечно, мы должны заботиться о жизни и здоровье самых маленьких наших граждан, и детские кресла - это безусловно очень важное устройство. Однако его использование на практике должно быть логичным и обоснованным, а не являться приемом искусственного регулирования соблюдения законов водителями авто, - отметил Иван Сухарев. - Минздрав признал, что рост и вес - это главные критерии, и теперь мы ожидаем, что правительство внесет соответствующие изменения в следующую редакцию ПДД.

Сегодняшнее положении о возрастном критерии при использовании детских кресел действительно является архаикой, если учитывать опыт других государств. Например, в Австрии, Польше, Словении, Словакии, Португалии, Чехии, Голландии, Швеции, Эстонии и других странах именно критерий роста является ключевым при использовании детского кресла.

Более того, автоэксперт и координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов заметил, что возраст находящегося в автомобиле ребенка сотрудник ГИБДД в принципе не сможет определить, так как водитель ТС не обязан по существующему законодательству возить с собой личные документы несовершеннолетнего пассажира.

- Сегодня действует абсурдная мера, которая учитывает возраст, но не учитывает индивидуальные особенности ребенка. Потом мы получаем многочисленные претензии сотрудников ГИБДД по правилам перевозки детей, и далеко не всегда для инспектора будет достаточным аргументом то, что юный пассажир просто не вмещается в стандартное детское кресло, - сказал Петр Шкуматов. - В итоге получаются ненужные ситуации --разбирательства и прочие неудобства, которые совершенно не нужны автомобилистам.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: авто  ПДД  автокресла  безопасность  ГИБДД  транспортное средство 



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Комментарии

  • РіРµРє16:33, 12.03.2016#

    а бабло за уплаченые штрафы где можно получить ссука

  • Вестники Апокалипсиса 20:19, 13.03.2016#

    Дума! Сначала придумывают, потом передумывают. Потому что жопа вместо головы. Работают!

  • Яяяяяяя20:28, 13.03.2016#

    дпсники теперь с весами и линейками стоять будут ))))?

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