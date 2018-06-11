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Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
Все продажи автомобилей на вторичном рынке планируется перевести на аукционы, которые станут обязательными
Минпромторг РФ намеревается контролировать рынок автомобилей с пробегом, сообщает деловая газета «Золотой Рог». С этой целью ведомство разрабатывает проект, который должен ввести в стране автоаукционы. С их помощью планируется остановить практику продаж подержанных машин «из рук в руки». Помимо этого предполагается, что нововведение позволит государству получать больший доход за счёт налогов.
Внедрение автоаукционов будет проходить под контролем рабочей группы правительства РФ НТИ «Автонет» (национальная технологическая инициатива), об этом сообщают «Известия».
В период с января по февраль текущего года в нашей стране было продано 68 155 единиц подержанных премиальных машин, что несколько больше прошлогоднего результата, информирует аналитическое агентство...
По задумке авторов инициативы, автоаукцион должен стать новой услугой на вторичном авторынке РФ. Если верить изданию, предполагается обязать автовладельцев, которые хотят продать машину, использовать для этого электронную аукционную платформу. Здесь ТС перепродадут тем дилерам, у которых есть государственный сертификат для участия в торгах. Купить другой подержанный автомобиль можно будет также у дилеров. Помимо этого рассматривается вариант прямого участия автодилеров в системе скупки машин у частных продавцов, однако, за такими сделками хотят установить контроль государства.
Схема должна привести к прекращению деятельности перекупщиков-частников и любых продаж автомобилей по принципу «из рук в руки», считают в издании. Напомним, статья 35 Конституции РФ гарантирует право каждого гражданина иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Под «распоряжаться» понимается купля-продажа, дарение, сдача в аренду и т.д.
По итогам 2017 года в России в общей сложности было перепродано 5 301 190 автомобилей. Немногим меньше было повторно реализовано в 2016-ом: прирост составил 2,1%. По подсчётам экспертов, оборот вторичного авторынка составил в прошлом году около трёх триллионов рублей. В НТИ «Автонет» считают, что при такой средней сумме ежегодное пополнение бюджета за счёт налогов должно составить не менее 20 миллиардов рублей.
Сообщается, что по таким сделкам государство будет автоматически получать налог. Здесь возникает вопрос: о каких налогах идёт речь? Ведь большинство сделок между частными лицами налогами не облагаются, так как чаще всего автомобилисты продают свои машины дешевле, чем они их купили. Необходимость уплаты налога возникает только в том случае, если гражданин, продав автомобиль, получил прибыль (разница между стоимостью при перепродаже и изначальной ценой при покупке).
То есть либо речь о тех немногих, кто уклоняется от уплаты этих 13% с так называемой «прибыли», либо о введении нового налога для автовладельцев, но это гарантирует государству массовое недовольство россиян и появление схем обхода государственного контроля. Даже если имеется в виду налог для дилеров-участников автоаукционов, ситуация не меняется, ведь любая дополнительная финансовая нагрузка всё равно сказывается на кошельках конечных потребителей, то есть обычных автомобилистов.
Опыт по введению автоаукционов Россия думает перенять у Японии: страну не так давно посетили чиновники, в том числе замглавы Минпромторга Александр Морозов. В Японии «частник» выставляет свой автомобиль на торги, где за него начинают бороться дилеры, повышая цену. Если итоговая сумма автовладельца не устроила, он имеет право отказаться от сделки. При этом стоит отметить, что в этой стране допускаются и другие варианты перепродажи машин, однако принцип «из рук в руки» не очень востребован. В отличие от РФ: у нас на долю таких сделок приходится порядка 80%. Неудивительно, что государство задумалось о том, чтобы начать контролировать сектор, в котором ежегодно «крутится» несколько триллионов рублей.
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