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Должникам по алиментам, штрафам и налогам запретят сдавать экзамены на водительские права

11 Июня 2016, 13:33 | В России

Власти вновь расширят перечень запретов для должников по налогам, штрафам, алиментам — неплательщиков не допустят к экзаменам на водительские права. МВД также предлагает запретить им регистрировать транспортные средства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минюст намерен лишить допуска к экзаменам на водительские права должников перед бюджетами всех уровней (по налогам, сборам, штрафам и т.д.), а также неплательщиков алиментов и ущерба, причиненного преступлением. Поправку предложено внести в закон о безопасности дорожного движения/ 6 июня ее одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сказали РБК участник заседания и источник, близкий к правкомиссии.

Запрет на получение водительских прав будет распространен на людей, не расплатившихся в срок по исполнительным листам, полученным приставами, следует из текста поправки Минюста. Информация о таких людях должна содержаться в банке данных должников, который ведет Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Принятие законопроекта будет стимулировать должников к погашению имеющихся у них задолженностей по исполнительным производствам, сказано в справке к поправке Минюста (есть у РБК). В 2015 году на исполнении в ФССП находилось 69,9 млн исполнительных производств, следует из доклада о результатах деятельности службы за 2015 год.

В России уже действует несколько мер, принуждающих должников к скорейшей расплате. В частности, приставам дано право ограничивать выезд за границу гражданам и индивидуальным предпринимателям, чья подтвержденная судом задолженность по штрафам и другим платежам превышает 10 тыс. руб. А с начала 2016 года ФССП также получила право запрещать пользоваться водительскими правами должникам по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Но этот запрет содержит исключения: права нельзя отбирать у должников, для которых автомобиль или другое транспортное средство — единственный источник получения средств к существованию, а также у инвалидов.

Отказ в допуске к экзаменам на водительские права станет первым в перечне государственных услуг, доступ к которым власти предполагают запретить должникам. Поправку о запрещении должникам доступа к ряду госуслуг ранее также предлагал Минюст. Определить перечень таких услуг правительство предполагало уже после принятия закона. Но при обсуждении той поправки на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности в конце мая Государственно-правовое управление (ГПУ) президента выступило за то, чтобы перечень запрещенных должникам госуслуг был дан именно в законе, а не определен правительством после его принятия, следует из справки к поправке Минюста. Позицию ГПУ поддержал первый вице-премьер Игорь Шувалов, отмечено в документе.

Запрет на допуск должников к экзаменам на водительские права ГПУ президента поддержало, сказано в справке. МВД согласно с этой мерой, но предлагает расширить перечень, запретив должникам также регистрировать любые «автомототранспортные средства и прицепы к ним», говорится в материалах к правкомиссии.

Идея запретить должникам доступ к ряду госуслуг обсуждается в правительстве уже около двух лет, говорит собеседник РБК, близкий к руководству профильного комитета Госдумы по конституционному законодательству. Ограничения разумны, ведь у россиян есть не только права, но и обязанности, в числе которых — исполнение судебных решений по уплате обязательных платежей и штрафов, считает источник. Государство вправе ограничить гражданина в доступе к ряду своих услуг, если тот не исполняет судебные решения и не оспаривает их, добавляет собеседник РБК.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ПДД  долг  алименты  удостоверение  ФССП  штраф  автошкола  водительские права 



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Комментарии

  • прох16:23, 13.06.2016#

    а чем долг отдавать????получив права на вождение можно зарабатывать и платить долггде разумность?

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