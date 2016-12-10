В России вновь собираются изменить ПДД

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения обсудила идею лицензирования пассажирских перевозок, уменьшение дорожных знаков и ускоренную стандартизацию, а ее руководитель первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил провести эксперимент, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Из-за недавней аварии в Ханты-Мансийском округе первым пунктом заседания стала проблема безопасности детей, пишут «Известия». В регионе будет создан специальный центр по перевозке детей. Намечена дополнительная закупка автобусов — большие группы детей в регионе перевозят часто и на большие расстояния. Однако это не единственная проблема, которую обсудили на совещании.

Выступивший с докладом об аварийности на автомобильных дорогах России глава ГИБДД России Виктор Нилов отметил, что статистика 11 месяцев текущего года свидетельствует о сохранившихся положительных тенденциях в состоянии безопасности дорожного движения. Количество людей, погибших в ДТП, снизилось на 12,5% (всего 18 490 человек). Стали безопаснее федеральные автомобильные дороги, на которых число погибших участников дорожного движения сократилось на 9% (5283 человек).

Но Нилов обратил внимание, что наблюдается рост погибших в ДТП на участках федеральных трасс в городах и населенных пунктах. Именно на этих участках число погибших увеличилось более чем в полтора раза (всего 1984 человек). На дорогах регионального значения зафиксирована треть происшествий со смертельным исходом (6677 человек).

При этом отмечается снижение происшествий с пьяными водителями на 6,8% (18 642). Количество таких происшествий увеличилось в каждом четвертом субъекте страны.

— Благодаря качеству и росту переходов и повышению защищенности от ДТП смертность среди пешеходов по стране снизилась. Общее число обустроенных переходов выросло до 224 тыс. Но в 17 регионах она, наоборот, выросла, — отметил Нилов. — Очень много наездов — две трети — произошли вне переходов, и чаще всего в маленьких городах. Важно, что в каждом втором происшествии вне пешеходных переходов в населенных пунктах (всего 11 238) фиксируются неудовлетворительные дорожные условия.

Неоднозначна ситуация и с пострадавшими детьми. При общем снижении пострадавших на 2,3% в трети субъектов страны отмечается рост детского травматизма на дорогах. И главная причина — отсутствие безопасных условий на пути в школу, незнание правил дорожного движения, необеспечение безопасности поездки в автобусах или автомобилях.

Каждый второй погибший ребенок был пассажиром. Каждый 11-й ребенок погиб на пешеходном переходе, и количество таких случаев выросло на 6,1% (всего 52 человека). Часто нарушаются правила перевозки детей. В полтора раза больше аварий стало происходить с заказными автобусами. Две трети происшествий на регулярных рейсах происходит по вине водителей.

На заседании комиссии было отмечено, что в проекте нового нормативного акта предусмотрено при перевозке для детей от 7 до 11 лет как специальное кресло, так и пристегивание ремнем. Игорь Шувалов особо обратил внимание на этот пункт.

— Вы видели современных 11-летних? Мы такими в 16 лет были. Как они в кресло влезут? Подумайте об этом.

Виктор Нилов сразу пояснил, что именно поэтому и предусмотрены варианты: кресло или ремень.

Председательствующий Игорь Шувалов отметил, что нужно рассмотреть все инициативы от субъектов по перевозке людей после трагедии в Ханты-Мансийском округе. Он отметил, что с этим нельзя тянуть и провести совещание по предложениям необходимо до Нового года.

Первый вице-премьер дал поручение всем соответствующим службам и ведомствам проработать вопросы лицензирования перевозок как регулярных, так и заказных автобусов. Так, чтобы максимально обеспечить безопасность, но не возводить избыточных административных барьеров.

Игорь Шувалов указал на правильность жесткого подхода к рецидивам по случаям нарушений с пьяными водителями. Он заявил, что хотел бы ознакомиться со статистикой того, чем заканчиваются такие уголовные дела и какие выносятся приговоры.

Особо обсуждался и вопрос новых дорожных знаков. Руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский обратил внимание, что требует изменения частота установки знаков и изменение их размера.

Об этом же говорил и глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

— Водители путаются из-за знаков. Знаки часто дублируются. Можно и нужно уменьшить те из них, которые не участвуют в движении. Мы считаем, что на этом можно сэкономить до 1 млн рублей на километре дороги, — сказал Шумский.

Первый вице-премьер дал поручение обратить особое внимание на то, из чего делаются знаки, а также использовать при изготовлении автомобильных номеров не алюминий, как сейчас, а более дешевые композитные материалы, которые позволят сэкономить в пять раз.

Шумский, в свою очередь, отметил, что необходимо изменение нормативной стандартов дорожной полосы. Ее можно и нужно сузить.

Об этом же говорила и директор проектов КБ «Стрелка» Дарья Парамонова. «Стрелка» провела исследования не только по знакам и полосам для автомобилей, но и по велодорожкам. Дарья Парамонова отметила необходимость уменьшения велодорожек в пользу пешеходов, как это делается в Москве. Оба докладчика отметили, что руководствуются европейскими стандартами, уже доказавшими свою целесообразность.

Было предложено ввести на дорогах небольшие барьеры для такси, отделив их таким образом от других участников движения, ввести антикарманы на остановках, чтобы автомобили не занимали место общественного транспорта.

Парамонова указала и на необходимость повышения уровня трамвайной остановки по пражскому типу, что активно внедряется в последние годы в столице. Она предложила освещать не наземные переходы, а тротуар возле них, чтобы водитель в темное время суток мог заранее увидеть пешехода. Фактически докладчики предложили изменить все существующие нормативы в пользу европейского стандарта.

Игорь Шувалов спросил руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, возможно ли введение указанных нормативов в качестве эксперимента в Москве или Петербурге, не дожидаясь разработки стандартов, которая затянется не менее чем на год. Он поручил соответствующим ведомствам провести этот эксперимент уже с января 2017 года.

На реплику о вводе данной нормы в течение года Шувалов ответил:

— Вы представляете, сколько за год денег может быть потрачено, пока мы с вами стандартизацию будем разрабатывать? В Москве очень активно внедряют мировой опыт, и им надо дать правовую основу для внедрения евронорм. Надо с 1 января подписать весь пакет документов, а не постоянно заслушивать доклады, пусть работают по пилотному проекту те, кто это может реализовать.