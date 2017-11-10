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На рынке ОСАГО вновь меняются правила игры
Принято решение ликвидировать Единого страхового агента по данному виду страхованию
Страховщики приняли решение ликвидировать Единого страхового агента по ОСАГО и продавать полисы через запущенную недавно систему Е-Гарант, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА), две системы продолжат работать параллельно до конца этого года, но с 1 января 2018 года — только система Е-Гарант. Такое решение принял сегодня президиум РСА.
Единый страховой агент по ОСАГО заработал в августе прошлого года в 16 проблемных регионах, которые сами страховщики называют «токсичными». Многостороннее соглашение между компаниями позволяет продавать одной страховой компании полис другой от своего имени. Не присоединиться к соглашению было нельзя: в случае несогласия работы с Единым страховым агентом компания должна была отказаться от лицензии по ОСАГО.
Ситуация обострилась с начала года, когда обязательным для всех компаний стало заключение договоров ОСАГО в электронном виде. Уже в феврале страховщики взбунтовались: небольшие компании обвинили лидеров рынка в том, что те перекладывают на них заключение договоров по ОСАГО в проблемных регионах.
«Новая система выстроена более оптимально, сумма премии напрямую зачисляется страхователем на счет страховщика, с которым заключается договор, и не будет проблемы с бланками полисов, так как в рамках системы заключаются электронные договоры. Страховое сообщество договорилось также о том, чтобы в ближайшее время провести все необходимые усовершенствования», — заявил президент РСА Игорь Юргенс. Окончательное решение будет принято 12 декабря 2017 года на внеочередном общем собрании членов РСА.
Система Е-Гарант автоматически перенаправляет клиентов со своих сайтов на закрытую часть сайта РСА, где по номеру ПТС будет выбрана страховая компания. Клиент оплачивает страховку как обычно, страховая премия автоматически зачисляется на счет страховой компании, а клиент получает на электронную почту полис «автогражданки».
Единый страховой агент был запущен в конце июля прошлого года. К соглашению присоединились 68 компаний, работающих с ОСАГО.
В ЦБ подтвердили, что готовят либерализацию рынка ОСАГО. Вероятнее всего, первый этап начнется 1 июля 2018 года.
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