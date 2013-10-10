Штрафовать за езду на летних шинах зимой не будут

В законопроектах предлагалось штрафовать за езду на автомобиле на летних шинах зимой и наоборот, размер штрафа предлагалось установить в сумме от 1 до 5 тысяч рублей. Профильный комитет ГД оба законопроекта отклонил, отметив, что ни один из них не учитывает положения регламента Таможенного союза, который вступит в силу в 2015 году.

Госдума отклонила в среду два законопроекта, запрещающие езду на автомобиле на летних шинах зимой и наоборот, а также устанавливающие штрафы за нарушение такого запрета.



Один из законопроектов был внесен Заксобранием Санкт-Петербурга. Местные депутаты предложили установить запрет на эксплуатацию легковых и грузовых машин (массой до 3,5 тонн) в период с 1 декабря по 28 февраля без использования зимних шин. Также законопроектом предлагалось установить запрет на использование шипованных шин в период с 1 ноября по 31 марта за исключением отдельных субъектов РФ, перечень которых должно было утверждать правительство. При этом зимние нешипованные шины, согласно законопроекту, можно было использовать в течение года без ограничения. За нарушение установленных запретов питерские депутаты предложили штрафовать водителей на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.



Альтернативный законопроект, внесенный сенатором Совфеда Владимиром Федоровым, также был отклонен. Парламентарий предложил в законе "О безопасности дорожного движения" дать определение понятию "зимняя шина", установить запрет на эксплуатацию машин, не укомплектованным такими шинами в зимний период, даты начала и окончания которого определяются субъектами РФ, исходя из климатических условий. За такое нарушение Федоров предложил установить штраф в размере 1 тысячи рублей.



Профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить оба законопроекта, отметив, в частности, что они подготовлены без учета положений технического регламента Таможенного союза, который вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает запрет эксплуатации машин, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими соответствующим требованиям в зимний период (декабрь, январь, февраль). Техрегламент также предусматривает, что сроки запрета эксплуатации могут быть региональными органами госуправления государств-членов ТС, пишет РИА "Новости".













