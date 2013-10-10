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Штрафовать за езду на летних шинах зимой не будут

10 Октября 2013, 13:33 | В России

В законопроектах предлагалось штрафовать за езду на автомобиле на летних шинах зимой и наоборот, размер штрафа предлагалось установить в сумме от 1 до 5 тысяч рублей. Профильный комитет ГД оба законопроекта отклонил, отметив, что ни один из них не учитывает положения регламента Таможенного союза, который вступит в силу в 2015 году.

Госдума отклонила в среду два законопроекта, запрещающие езду на автомобиле на летних шинах зимой и наоборот, а также устанавливающие штрафы за нарушение такого запрета.

Один из законопроектов был внесен Заксобранием Санкт-Петербурга. Местные депутаты предложили установить запрет на эксплуатацию легковых и грузовых машин (массой до 3,5 тонн) в период с 1 декабря по 28 февраля без использования зимних шин. Также законопроектом предлагалось установить запрет на использование шипованных шин в период с 1 ноября по 31 марта за исключением отдельных субъектов РФ, перечень которых должно было утверждать правительство. При этом зимние нешипованные шины, согласно законопроекту, можно было использовать в течение года без ограничения. За нарушение установленных запретов питерские депутаты предложили штрафовать водителей на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Альтернативный законопроект, внесенный сенатором Совфеда Владимиром Федоровым, также был отклонен. Парламентарий предложил в законе "О безопасности дорожного движения" дать определение понятию "зимняя шина", установить запрет на эксплуатацию машин, не укомплектованным такими шинами в зимний период, даты начала и окончания которого определяются субъектами РФ, исходя из климатических условий. За такое нарушение Федоров предложил установить штраф в размере 1 тысячи рублей.

Профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить оба законопроекта, отметив, в частности, что они подготовлены без учета положений технического регламента Таможенного союза, который вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает запрет эксплуатации машин, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими соответствующим требованиям в зимний период (декабрь, январь, февраль). Техрегламент также предусматривает, что сроки запрета эксплуатации могут быть региональными органами госуправления государств-членов ТС, пишет РИА "Новости".






 

Автор: РИА "Новости"
Теги: шины  госдума 



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Комментарии

  • Псевдоним09:03, 11.10.2013#

    Оно может и верно. Надо больше доверять и одновременно возложить больше ответственности за принятие решений в пути на водителей. То есть ввести существенное увеличение раза в 2-3 за виновность в ДТП по причине например несоответствия "обуви" сезону, а также увеличить компенсацию по страховке пострадавшей в ДТП стороне по такой причине. Возмещение идет за счет страховой компании, а в дальнейшем она востребует недоимку с виновника через приставов. Также и в случаях ДТП из-за грубых("дорогих") нарушений ПДД. А пересечение например сплошной на пустой дороге, при видимости не менее 500 м, нарушением не считать. Также не считать наезд одним колесом на сплошную при повороте на прилегающую дорогу.

  • Псевдоним09:40, 11.10.2013#

    А еще лучше штрафовать на сумму стоимости комплекта зимней резины плюсом к сумме за совершенное ДТП и создание пробок от буксования. Думается немного найдется любителей "попасть". Или резину сами купят вовремя или будут на дороге красться ползком. А в дни снегопадов плюс два запретить езду на одноприводных машинах. Меньше будут мешаться другим и уборке снега, бросая машины на обочинах.

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