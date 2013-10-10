Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Штрафовать за езду на летних шинах зимой не будут
Госдума отклонила в среду два законопроекта, запрещающие езду на автомобиле на летних шинах зимой и наоборот, а также устанавливающие штрафы за нарушение такого запрета.
Один из законопроектов был внесен Заксобранием Санкт-Петербурга. Местные депутаты предложили установить запрет на эксплуатацию легковых и грузовых машин (массой до 3,5 тонн) в период с 1 декабря по 28 февраля без использования зимних шин. Также законопроектом предлагалось установить запрет на использование шипованных шин в период с 1 ноября по 31 марта за исключением отдельных субъектов РФ, перечень которых должно было утверждать правительство. При этом зимние нешипованные шины, согласно законопроекту, можно было использовать в течение года без ограничения. За нарушение установленных запретов питерские депутаты предложили штрафовать водителей на сумму от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
Альтернативный законопроект, внесенный сенатором Совфеда Владимиром Федоровым, также был отклонен. Парламентарий предложил в законе "О безопасности дорожного движения" дать определение понятию "зимняя шина", установить запрет на эксплуатацию машин, не укомплектованным такими шинами в зимний период, даты начала и окончания которого определяются субъектами РФ, исходя из климатических условий. За такое нарушение Федоров предложил установить штраф в размере 1 тысячи рублей.
Профильный комитет Госдумы по транспорту рекомендовал отклонить оба законопроекта, отметив, в частности, что они подготовлены без учета положений технического регламента Таможенного союза, который вступает в силу с 1 января 2015 года и предусматривает запрет эксплуатации машин, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими соответствующим требованиям в зимний период (декабрь, январь, февраль). Техрегламент также предусматривает, что сроки запрета эксплуатации могут быть региональными органами госуправления государств-членов ТС, пишет РИА "Новости".
Новости тематики
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Водители в Приморье оказались одними из самых болтливых в стране
- "Еду с поминок..."
- ГИБДД будет самостоятельно списывать штрафы с банковских карт автомобилистов
- Городской транспорт хотят удешевить в дневное время
- Водителям, которые сбегают с места ДТП, грозит уголовное наказание
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Как избавиться от машины, которую невозможно продать
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
Новости раздела
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Водители в Приморье оказались одними из самых болтливых в стране
- "Еду с поминок..."
- Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо в России невозможно - вице-премьер
- ГИБДД будет самостоятельно списывать штрафы с банковских карт автомобилистов
- Городской транспорт хотят удешевить в дневное время
- Для водителей, нарушающих правила, настают тяжелые времена
- Водителям, которые сбегают с места ДТП, грозит уголовное наказание
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Путин запретил ГИБДД снимать с автомашин номера
Комментарии
-
-
Псевдоним09:40, 11.10.2013#
А еще лучше штрафовать на сумму стоимости комплекта зимней резины плюсом к сумме за совершенное ДТП и создание пробок от буксования. Думается немного найдется любителей "попасть". Или резину сами купят вовремя или будут на дороге красться ползком. А в дни снегопадов плюс два запретить езду на одноприводных машинах. Меньше будут мешаться другим и уборке снега, бросая машины на обочинах.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- По решению Медведева Приморье в 2019 году примет 1000 иностранцев
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Два подряда вне очереди
- "Аналог" уходит в прошлое
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
Оно может и верно. Надо больше доверять и одновременно возложить больше ответственности за принятие решений в пути на водителей. То есть ввести существенное увеличение раза в 2-3 за виновность в ДТП по причине например несоответствия "обуви" сезону, а также увеличить компенсацию по страховке пострадавшей в ДТП стороне по такой причине. Возмещение идет за счет страховой компании, а в дальнейшем она востребует недоимку с виновника через приставов. Также и в случаях ДТП из-за грубых("дорогих") нарушений ПДД. А пересечение например сплошной на пустой дороге, при видимости не менее 500 м, нарушением не считать. Также не считать наезд одним колесом на сплошную при повороте на прилегающую дорогу.