Взимать штрафы с водителей будут коммерческие структуры

Регионы смогут привлекать бизнес к сбору штрафов за нарушение водителями правил дорожного движения, следует из внесенного в Госдуму законопроекта, уточняющего положения законов о безопасности дорожного движения, общих принципах организации власти субъектов федерации и о концессионных соглашениях.



Законопроект, внесенный в Госдуму восемью сенаторами и тремя депутатами, дополняет полномочия правительств регионов в области обеспечения безопасности дорожного движения возможностью создавать системы фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на РБК.



Нынешние нормы законодательства «препятствуют легитимному созданию систем фотовидеофиксации нарушений ПДД за счет средств бюджетов субъектов», указывается в пояснительной записке к законопроекту. Поправка в закон о концессионных соглашениях добавляет системы, предназначенные для фиксации нарушений ПДД в перечень возможных объектов концессионного соглашения, которое может заключать регион и любой предприниматель.



Таким образом, «учитывая высокую стоимость создания» подобных систем «высока актуальность заключения договоров о создании указанных систем в порядке государственного частного партнерства», — говорится в записке.



Схожая схема с использованием концессий используется при строительстве платных дорог. Согласно отчету за I кв 2014 года госкомпании «Автодор», занимающейся развитием сети платных автодорог, до 2020 года компанией в рамках концессионных соглашений будут построены шесть участков длиной от 69 до 137,5 км с долей частного капитала от 22 до 48%. В них будут инвестированы от 60 до 93 млрд рублей.



По данным Росказны, на 1 августа 2014 года за правонарушения в области дорожного движения в консолидированный бюджет взыскано 26,4 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.





