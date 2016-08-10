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В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
В России в июле 2016 года продажи новых легковых автомобилей и сегмента легкого коммерческого транспорта (LCV) сократились на 16,6% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, до 109,41 тысячи штук. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Ассоциацию Европейского Бизнеса в России (АЕБ).
Лидером рынка по-прежнему остается российский «Автоваз» с результатом 21,754 тысячи проданных авто (рост составил 4% к показателям июля 2015 года). На втором месте - южнокорейская компания Kia Motors, дилеры которой реализовали 11,841 тысячи машин (минус 11%), на третьем - еще один корейский автобренд, Hyundai с 10,802 тысячи проданных авто (минус 12%). Четвертое место - за Renault с показателем 9,132 тысячи авто (минус 8%), а замыкает пятерку лидеров Toyota с 7,144 тысячи машин (минус 26%).
Аналитики АЕБ также отмечают, что по итогам семи месяцев текущего года российский рынок упал на 14,4%, до 781,605 тысячи экземпляров авто.
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