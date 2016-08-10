www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Распечатать

В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%

10 Августа 2016, 11:45 | В России

В России в июле 2016 года продажи новых легковых автомобилей и сегмента легкого коммерческого транспорта (LCV) сократились на 16,6% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, до 109,41 тысячи штук. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Ассоциацию Европейского Бизнеса в России (АЕБ).

Лидером рынка по-прежнему остается российский «Автоваз» с результатом 21,754 тысячи проданных авто (рост составил 4% к показателям июля 2015 года). На втором месте - южнокорейская компания Kia Motors, дилеры которой реализовали 11,841 тысячи машин (минус 11%), на третьем - еще один корейский автобренд, Hyundai с 10,802 тысячи проданных авто (минус 12%). Четвертое место - за Renault с показателем 9,132 тысячи авто (минус 8%), а замыкает пятерку лидеров Toyota с 7,144 тысячи машин (минус 26%).

Аналитики АЕБ также отмечают, что по итогам семи месяцев текущего года российский рынок упал на 14,4%, до 781,605 тысячи экземпляров авто.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: автомобиль  рынок  продажи 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru