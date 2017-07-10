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Половину автомобилей в России покупают лица* с ограниченными возможностями?
Автопарк лиц с ограниченными возможностями за два года вырос на 317 тыс. автомобилей, а по стране - на 750 тыс., свидетельствуют данные исследований Росстата и цифры агентства «Автостат» за 2014–2016 г, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на аналитический центра "Альфа-Страхование".
Если сравнить цифры роста автопарка с 2014 по 2016 г. в России в целом и среди россиян с ограниченными возможностями, то выяснится, что вторые увеличивали свой автопарк в пять раз быстрей, чем он рос в целом.
В 2014 г. в России было 40,85 млн автомобилей, в 2016 г. - 41,6 млн. По цифрам Росстата, автопарк лиц с ограниченными возможностями за эти же два года вырос с 3,96 млн до 4,28 млн единиц. Или в четыре раза быстрее: на 8% против 1.8%, на которые вырос автопарк по стране в целом. Если в Москве автопарк за два года вырос на 8,9%, то число автомобилей у лиц с ограниченными возможностями - на 11,4%. Абсолютно такая же ситуация в Санкт-Петербурге.
По стране доля домохозяйств с инвалидами, обладающих автотранспортом, росла в десять раз быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге: на 3 процентных пкункта, составив в 2016 г. 34,9%. При этом число инвалидов последние годы неуклонно сокращается: с 2014 по 2016 г. оно снизилось на 1,5%, или 195 тыс. человек.
Как ни странно, но по данным Росстата в 2014 г. 34,9% домохозяйств, имеющих в своем составе инвалидов, характеризовали свое финансовое положение как «денег хватает только на еду, покупать одежду и платить за ЖКУ затруднительно». Еще 45,9% - хватало на покупку одежды, но не товаров длительного пользования: телевизора или холодильника. В 2016 дела лучше не стали: домохозяйств с инвалидами, в которых хватало только на еду, стало больше – их доля выросла до 39%, товары длительного пользования по-прежнему не могли позволить себе 46% домохозяйств. В 2016 г. возможность по покупке автомобиля на свои или заемные средства была лишь у 4,6% домохозяйств, имеющих в своем составе инвалидов, тогда как среди домохозяйств в целом - 9,5%. Возможные объяснения ситуации с ростом автопарка, несмотря на сокращение числа лиц с ограниченными возможностями и снижение покупательской способности, могут базироваться на двух причинах: оформление автомобиля на родственника инвалида, или подделка документов, которые обеспечат бесплатную парковку, которая стала обязательной в центральных регионах страны и Уральском федеральном округе, а также льготы на транспортный налог.
Для инвалидов I и II группы, по законодательству с услуга парковки бесплатна. Как писал ранее «Московский комсомолец», в 2016 г. под следствием оказались несколько чиновников главного бюро медико-социальной экспертизы Москвы, выписывавших справки об инвалидности на протяжении целого года и безосновательно присвоив статус лица с ограни- ченными возможностями 47 гражданам. Стоимость услуги составляла, по данным журналистов, 100 тыс. руб.
Кроме того, инвалиды I-II категории в Москве могут не платить транспортный налог на автомобили с мощностью до 200 л.с., в Санкт-Петербурге – на автомобили мощностью до 150 л.с. Аналогичная ситуация складывается и в других регионах. Судя по статистике, такими льготами пользуются мошенники и, видимо, ушлые родственники.
* - семьи, имеющие в составе или состоящие из инвалидов I-III группы (данные Росстата http://www.gks.ru/)
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