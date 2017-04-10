В правила дорожного движения вновь внесут радикальные изменения

В России могут ввести изменения в правила дорожного движения, которые приблизят их стандарты к общеевропейским, рассказал «Коммерсанту» представитель вице-премьера Игоря Шувалова. Среди нововведений — преимущество у двигающихся по перекрестку с круговым движением, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В российские правила дорожного движения могут в скором времени вступить изменения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя первого вице-премьера Игоря Шувалова.

По информации издания, первое из них касается правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением. Действующее законодательство наделяет приоритетными правами во время движения по кругу тех, кто на него въезжает. Если перед въездом установлен знак «Уступи дорогу», въезжающий на круговой перекресток обязан уступить движение. Новая схема, пишет издание, станет «наиболее эффективной».

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумской считает, что такое правило было введено в странах Европы для того, чтобы «движение на круге не запиралось». Поправки хотели принять в России в 2006 году, с подобной идеей выступал бывший начальник ГИБДД России Виктор Кирьянов. Руководитель организации также подчеркивает, что поправки необходимо принять для того, чтобы не создавать трудности для россиян на автодорогах в других странах в случае, если они берут в аренду автомобиль.

Помимо этого, Игорь Шувалов на совещании в правительстве по вопросам безопасности дорожного движения поручил проработать вопрос о введении в законодательство и в Правила дорожного движения нового знака и термина «зона успокоенного движения». По словам Шумского, в таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, а автомобилям, при этом, будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 20 км/ч.

В последний раз в России вступали изменения в правила дорожного движения 4 апреля. В соответствии с поправкой граждане России в случае потери водительских прав смогут получить новые документы в Многофункциональных центрах (МФЦ). Также с апреля автовладельцев, которые используют шипованную резину, обязали устанавливать знак «Ш» на свой автомобиль. Также обозначать себя должны и водители, которые имеют проблемы со слухом, у которых развита глухота: им законодатели отвели желтый круг с тремя точками.