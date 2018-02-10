ГИБДД исправили права

Изменен порядок общения инспекторов с водителями

Вступил в силу приказ МВД, уточняющий права инспекторов ДПС при общении с участниками движения, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Дорожно-патрульная служба теперь не имеет права отстранять от управления автомобилем и направлять на освидетельствование на состояние опьянения судей. Инспекторы также не вправе добиваться в суде административного ареста водителей, отказавшихся предоставлять автомобиль по требованию полицейского.

Приказ МВД №948 зарегистрирован в Минюсте, опубликован на портале pravo.gov.ru и вступил в силу. Вносятся изменения в новый регламент работы ДПС (приказ №664 вступил в силу в октябре 2017 года), о котором ранее неоднократно сообщал “Ъ”.

Изменения, в частности, коснутся взаимоотношений на дороге инспекторов и представителей судейского сообщества. В прежней редакции было сказано: если правонарушение на дороге совершил судья, инспектор общается с ним как с рядовым водителем — может отстранить от управления машиной, провести освидетельствование на состояние опьянения и применить иные меры обеспечения. Теперь все это запрещено, даже протокол в отношении судьи составить нельзя. Такой же порядок действовал ранее (и продолжает действовать) при общении ДПС с прокурорами. Инспектор может лишь составить рапорт с изложением сути нарушения, допущенного прокурором, передать его руководителю, который, в свою очередь, передаст материалы в надзорное ведомство.

Отметим, ранее в Генпрокуратуре объясняли особые условия общения ДПС с прокурорами тем, что инспекторы могут оказать давление на работников надзорного ведомства, «необоснованно привлекая их к ответственности». При этом в прокуратуре отмечали, что механизм привлечения прокуроров к ответственности (через рапорты инспекторов) работает эффективно.

Отметим, что на протяжении десяти лет, еще со времен экс-начальника ГИБДД Виктора Кирьянова, Госавтоинспекция пытается усилить контроль за действиями на дорогах судей, прокуроров и следователей. Каждая попытка внести изменения во внутренние инструкции, регламенты и законы, как правило, натыкается на противодействие силовиков, в частности Генпрокуратуры.

Другая существенная правка касается ситуаций, когда инспектору требуется воспользоваться автомобилем в служебных целях. Напомним, согласно ряду законов и ПДД, водитель должен предоставлять машину сотрудникам полиции, ФСО, ФСБ, медработникам, если это необходимо для пресечения преступлений, преследования преступников или подозреваемых либо для доставления в больницы граждан. В прежнем регламенте было сказано: если водитель отказывается предоставлять машину, инспектор может составить и направить в суд материалы по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (наказание предполагает административный арест). В новом приказе упоминание этой статьи убрали. Поправка внесена в связи с тем, что ответственность за отказ предоставить машину полицейскому прописана в ст. 12.25 КоАП РФ, на это обратила внимание Генпрокуратура (“Ъ” сообщал об этом 19 декабря 2017 года), направив письмо в Госавтоинспекцию. Ответственность по этой статье — штраф 500 руб.

Уточнен также порядок заполнения инспекторами процессуальных документов. В старом регламенте говорилось, что это должно делаться «разборчиво, шариковой ручкой с наполнителем черного, синего или фиолетового цвета либо с использованием печатающего устройства». В новом приказе упоминание канцелярского прибора исчезло, но осталось требование к цвету чернил. Поправка связана с тем, что в зимнее время шариковые авторучки мерзнут, а гелевые и другие по регламенту положены не были, теперь этот момент уточнен.

Внесены коррективы в основания для проверки документов (напомним, водителя для этого могут остановить в любом месте — не обязательно на посту ДПС). Если прежде поводом для остановки могли быть «ориентировки либо данные, дающие основания подозревать водителя в совершении административного правонарушения или преступления», то теперь подозрения в совершении правонарушения поводом более не являются. Впрочем, за инспекторами по-прежнему закреплено право остановить машину в случае «выявления признаков нарушения», а также при «наличии повода к возбуждению дела о правонарушении».

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что шансы добиться отмены «иммунитета спецсубъектов» на дорогах все равно остаются. В 2016 году депутат внес в Госдуму законопроект, закрепляющий за инспекторами право отстранять от управления пьяных следователей и судей, но документ так и не приняли. «Да, попыток было несколько, все пока неудачные. Но правоприменение объективно сталкивается с тем, что молодые следователи и судьи регулярно теряют голову, садятся пьяными за руль, а ДПС сделать с ними ничего не может,— говорит он.— Полицейский должен защищать жизнь и здоровье граждан по закону “О полиции”. О какой защите может идти речь, когда нетрезвый водитель продолжает находиться за рулем? Вижу здесь явное противоречие между ведомственным актом и федеральным законом».