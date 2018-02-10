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Клиенты "Росгосстраха" напряглись

10 Февраля 2018, 15:11 | В России

Бывшего крупнейшего страховщика ждут масштабные проверки Центробанка и правоохранителей

На российском страховом рынке лидером ранее являлась компания «Росгосстрах», в 2017 году на первое место по сборам в автострахования сегменте вышла «РЕСО-Гарантия». Проверка бывшего крупнейшего игрока связана с подозрением правоохранителей в том, что страховщики сами создали миф об убытках в ОСАГО, которые якобы были понесены от действий автоюристов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

О том, что в Центральный банк поступил запрос от Министерства внутренних дел касательно «Росгосстраха», рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Он пояснил, что в законодательстве не предусмотрены совместные проверки, однако они могут быть проведены, так как Банк России сотрудничает с МВД в вопросе противодействия страховому мошенничеству, которое встречается и внутри компаний, и во взаимоотношениях с клиентами.

Поправки к закону «Об ОСАГО» были подготовлены Министерством финансов. Изменения касаются применения европротокола, то есть упрощённой схемы оформления мелких аварий с участием двух машин без вызова инспектора ГИБДД.

Проблему мошенничества в сегменте ОСАГО со стороны страховых компаний на прошлой неделе поднял депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Он указал на информацию из доклада МВД за 2016 год: так, взыскание выплат и штрафов по суду составило 26,3 миллиарда рублей, при этом 90% убытков рынка приходятся на «Росгосстрах».

«Их причина кроется не в страховых мошенничествах, а резком сокращении (на 6 000 000 штук) количества проданных в 2016 году полисов ОСАГО и в аномально высоких объёмах судебных выплат – около 23 миллиардов рублей, — цитирует «Коммерсант» выдержки из доклада МВД. — Финансовые издержки одной компании – «Росгосстрах» от ОСАГО по непонятным причинам объявляются руководством Всероссийского союза страховщиков как ущерб от страховых мошенничеств по всему рынку».

Правоохранители подсчитали, что потери рынка от «криминальных автоюристов» в 2016 году должны были составить 1 миллиард рублей. Это при условии, что по всем 2 600 заявлений СК о возбуждении уголовных дел произвели бы мошеннические выплаты по максимуму согласно закону об ОСАГО, то есть по 400 000 рублей. Неудивительно, что у МВД вызывает сомнение оценка РСА касательно ущерба за два последних года: в Союзе насчитали потерю 50-70 миллиардов рублей.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, по-прежнему велика доля отказов в возбуждении уголовных дел, связанных со страховым мошенничеством. Раньше на их долю приходилось 8-12%, в прошлом году показатель вырос до 20%.

Вячеслав Лысаков заявил о готовности к развеиванию «мифа страховщиков об автоюристах и признанию факта бездействия ЦБ». В свою очередь в РСА планируют разобраться в деятельности депутата в комиссии по этике Госдумы, а также сообщают о возможной подаче на него иска в суд о защите чести и деловой репутации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: автошкола  неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение 



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