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Судьям дана установка считать водителей заведомо виновными

09 Ноября 2017, 09:43 | В России

В российских судах для автомобилистов отменили презумпцию невиновности

Водитель всегда виновен — в судах отменили презумпцию невиновности. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал на пресс-конференции, что этой негласной договоренности уже несколько лет, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

При рассмотрении административных дел о нарушении правил дорожного движения в судах существует негласная договоренность об отмене презумпции невиновности водителей. Это означает, что правовой принцип, когда любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого, в случае с рассмотрением дел, связанных с правилами дорожного движения, не работает.

Ситуация усугубляется тем, что в отечественном административном судопроизводстве отсутствует сторона обвинения. Условным обвинителем, а также свидетелем становится сам инспектор ГИБДД, а ответчиком — водитель или его представитель. Стороны обвинения как таковой нет, а это абсолютно недопустимо, считает Вячеслав Лысаков. Судья судье рознь, некоторые при принятии решений поступают взвешенно, но все же очень часто решения выносятся необъективные.

«Презумпция невиновности при рассмотрении дел о нарушениях ПДД была негласно отменена несколько лет назад, и это продолжается до сих пор. Нет состязательности, ГИБДД берет на себя роль обвинителя — это секрет, который до сих пор никто не раскрывал, я первый публично об этом заявил. Это безобразие надо прекращать», — заявил депутат изданию «За рулем».

Кроме того, Вячеслав Лысаков считает, что разбираться с авариями без пострадавших должны страховщики, а не полиция.

Также он предлагает сделать так, чтобы при вынесении постановлений о признании водителя виновным в опасном вождении, каждый раз свою подпись ставил бы и начальник подразделения ГИБДД, что позволило бы избежать злоупотреблений.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: иск  нарушение  ПДД  права  статья  инспектор  суд  ГИБДД  ДТП  автомобиль  судья 



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