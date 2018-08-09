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Для автовладельцев создадут многофункциональное мобильное приложение
Российский союз автостраховщиков (РСА) создаст новое многофункциональное мобильное приложение для автовладельцев, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе ВСС, РСА и НССО.
По словам президента РСА Игоря Юргенса, Центробанк утвердил параметры мобильных приложений, благодаря чему, как сам союз, так и страховые компании могут создать усовершенствованные мобильные приложения, которые помогут автомобилистам в ускорении и упрощения оформления аварий, а также будут максимально удобны в использовании.
Он перечислил основные отличия функционала мобильного приложения (МП), предусмотренного Требования к программному обеспечению (утверждены Президиумом РСА 17.07.2018, согласованы Банком России 01.08.2018), от того функционала, который пока реализован в действующей версии МП "ДТП. Европротокол":
- авторизация и регистрация пользователя МП производится с помощью его учетной записи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Таким образом, обеспечивается исполнение требования закона об ОСАГО об интеграции МП с государственной системе ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме), обеспечивается более надежная защита от несанкционированного доступа к данным этого пользователя, а также предоставляется возможность оперативно использовать данные этого пользователя, ранее введенные им в ЕСИА;
- возможность ввода данных по полису ОСАГО в личный кабинет пользователя путем сканирования QR-кода. Это удобно, экономит время пользователя, гарантирует от ошибок ручного ввода;
- возможность хранения данных по нескольким полисам в личном кабинете. Это удобно для пользователей, поскольку один водитель, как правило, вписан в несколько полисов (например, если в семье несколько автомобилей);
- возможность проверки пользователем данных полиса второго участника ДТП. Если данные по полису, пришедшие из АИС ОСАГО в ответ на запрос по этому полису, будут отличаться от тех данных, которые указаны в полисе, предъявленном на месте ДТП, то это может указывать на то, что этот полис - поддельный, и оформление ДТП в рамках процедуры "европротокола" невозможно;
- пользователь вводит данные о поврежденных деталях и фотографирует их не только на своем автомобиле, но и на автомобиле другого участника ДТП. Это обеспечивает получение страховщиком данных о повреждениях обоих автомобилей даже в том случае, если у одного из участников ДТП нет смартфона для установки МП или оно у него не работает по каким-то причинам;
- дополнен перечень поврежденных деталей, из которого пользователь выбирает поврежденные для их фотографирования. Это более удобно;
- опционально предусмотрена возможность фиксации треков автомобиля. Это важно для страховщиков с целью противодействия мошенничеству, для отказов в возмещении в случае инсценированных ДТП. К сожалению, в настоящее время отсутствует приемлемое программно-техническое решение (модуль фиксации треков), которые обеспечивало бы и достаточную точность фиксации трека и не вызывало бы слишком большой расход аккумулятора смартфона. Мы надеемся, что такое решение появится в ближайшее время, и оно может быть встроено в мобильное приложение.
С 1 июня 2018 года закон об ОСАГО предусматривает использование страховщиком при урегулировании убытка данных о ДТП, которые зафиксированы с использованием программного обеспечения, соответствующего определенным требованиям. Фактически, речь идет о мобильном приложении, которое каждый водитель, у кого есть смартфон, может себе установить и зафиксировать все эти данные. В мобильном приложении есть три главные функции – проверка действительности полиса ОСАГО, фотографирование автомобилей и их повреждений с фиксацией координат места фотографирования, передача фотографий и иной информации в АИС ОСАГО. Далее информация поступит в ту страховую компанию, куда потерпевший обратится за возмещением, для этого страховщик направит запрос в АИС ОСАГО.
«Задолго до вступления в силу нововведений в закон в части «европротокола» РСА выпустил свое мобильное приложение с именно таким функционалом, оно называется «ДТП. Европротокол», мы доработали его под современные смартфоны, оно работает, фотографии с места ДТП загружаются в нашу АИС, запросы на проверку полисов автоматически обрабатываются нашей системой», - рассказал президент РСА.
Страховщики уже активно работают с данными, которые зафиксированы с помощью имеющегося мобильного приложения «ДТП.Европротокол».
РСА рекомендует заранее его скачать (из AppStore или GooglePlay), установить на свой мобильный телефон и выполнить первичную регистрацию – придумать и ввести свой логин, пароль, получить код подтверждения , ввести данные по своему полису ОСАГО и автомобилю, получить подтверждение данных из АИС ОСАГО. Поскольку это занимает некоторое время, то это, лучше сделать заблаговременно, чтобы на месте ДТП, в состоянии стресса, не тратить свое время на эту процедуру регистрации. Если произошло ДТП, и его обстоятельства соответствуют требованиям европротокола (об этом – ниже), то надо включать это мобильное приложение, авторизовываться – при этом система попросит вас подтвердить актуальные данные по полису ОСАГО – и приступать к фиксации данных о ДТП: выбираете поврежденные детали из списка и далее следуете подсказкам мобильного приложения о фотографировании этих деталей крупным или общим планом, о фотографировании общей картины в ДТП в разных ракурсах и т.п. Когда все готово, нажимаете кнопку «Отправить» и ждете получения подтверждения о поступлении данных в АИС ОСАГО и присвоенного системой номера события. Если отправки не произошло из-за отсутствия интернета, то приложение выполнит такую отправку автоматически, когда появится связь, отметил И.Юргенс.
Он подчеркнул, что использование мобильного приложения для фиксации и отправки данных нужно далеко не всегда. Например, если обстоятельства ДТП не соответствуют требованиям закона в части европротокола, скажем, повреждено 3 автомобиля. Или автомобилей все-таки 2, но второй участник ДТП не идет на контакт, не готов подписывать извещение о ДТП, пусть и с разногласиями – тогда ни о каком европротоколе не может идти и речи. Но вот если второй участник готов оформить ДТП без участия полиции, хотя и не согласен с тем, что вы готовы написать в извещении о ДТП, то здесь важно (1) оформить, подписать извещение о ДТП, пометив факт наличия разногласий и (2) выполнить фотографирование с помощью мобильного приложения, передать данные. В этом случае – извещение о ДТП оформлено с указанием в нем разногласий и фотографирование выполнено, данные отправлены – страховщик может выплатить возмещение в размере до 100 тыс.руб. Если же в извещении указано о наличии согласия водителей, извещение подписано, то и без фотографирования лимит выплаты составит те же 100 тыс.руб., а с фотографированием – уже 400 тыс. руб. для ДТП, произошедших в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях (это часто называют «безлимитным европротоколом»).
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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