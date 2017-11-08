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Система "ЭРА-Глонасс" начнет заменять инспекторов ГИБДД с 2018 года

08 Ноября 2017, 16:49 | В России

Устройства системы разрешат использовать для объективной фиксации информации о ДТП

Использовать терминалы «ЭРА-Глонасс» для фиксации необходимой информации о дорожно-транспортном происшествии можно будет с 1 января 2018 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Разработкой соответствующих национальных стандартов по передаче данных совместно занимались представители АО «Глонасс» и Российского союза автостраховщиков.

Как сообщают «Известия», эту информацию страховщики смогут использовать для оформления документов об аварии без участия сотрудников ГИБДД (по «европротоколу»). Представители РСА подчеркнули, что передача данных о ДТП с помощью устройств системы будет гарантировать их некорректируемость. Союз рассматривает изменения в контексте борьбы со страховым мошенничеством.

В числе сведений, которые получит страховщик, будут идентификационные данные транспортного средства, время и место происшествия, а также скорость и ускорение автомобиля. Сообщается, что на первом этапе будет достаточно наличия такого устройства в одном из столкнувшихся автомобилей. В РСА отметили, что эта услуга будет добровольной и платной. Однако использование устройств на цене полиса ОСАГО не отразится.

«Для расширения функционала терминала автовладельцу потребуется подписать с АО «Глонасс» договор, активировать услугу пакетной передачи данных, через защищенное соединение закачать и установить на терминал новую «прошивку». Это можно будет сделать только для тех устройств, производители которых выпустят соответствующую «прошивку», проведут сертификационные испытания и тестирование в специализированных лабораториях, — рассказал генеральный конструктор, директор по эксплуатации «ЭРА-Глонасс» Михаил Кораблев. — Кроме того, с 1 января доработанные терминалы, поддерживающие функцию «европротокола», начнут устанавливать на конвейере на новые автомобили. Пока такая договоренность достигнута только с некоторыми автопроизводителями, выпускающими наиболее массовые марки».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ЭРА-ГЛОНАСС  дпс  ГИБДД  ДТП  ПДД  автомобиль 



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