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Новый регламент постановки машины на учет сэкономит водителям время и деньги

08 Октября 2013, 12:47 | В России

Чтобы спать спокойно, через 10 дней после продажи машины специалист советует связаться с новым собственником и потребовать документ, подтверждающий, что он перерегистрировал машину на себя.

Новый регламент, вступающий в силу 15 октября, значительно упростит постановку машины на учет, но переложит всю ответственность на покупателя
Машину перед продажей больше не нужно снимать с учета. Это одно из главных нововведений, которые предусматривает административный регламент по регистрации транспортных средств, вступающий в силу 15 октября 2013 года.

Теперь за изменение регистрационных данных автомобиля несет ответственность его покупатель. В течение 10 суток с момента его приобретения, ему нужно прийти в ГИБДД с паспортом транспортного средства и договором купли-продажи. Тогда Госавтоинспекция изменит данные в базе, и со старого собственника будет снята вся ответственность.  

Документ предусматривает сохранение за машиной старых номерных знаков, что значительно сокращает стоимость постановки на учет: теперь она обойдется в 500 руб. вместо предыдущих 2 тыс.

При этом если номера после долгой эксплуатации плохо читаются, то потребуется изготовить их дубликат, иначе в Госавтоинспекции их все же предложат заменить на новые.

При желании предыдущий собственник сможет оставить полюбившиеся ему старые номера за собой. Для этого до продажи машины ему необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ГИБДД, и тогда продаваемому автомобилю присвоят новые знаки, с которыми он и будет продан.
Отменяются транзитные номера, поскольку снятие и постановка на учет происходят одновременно. Выдаваться они будут только в том случае, если машина уезжает за рубеж.

В регистрации машины, которая появилась на рынке после 1 сентября 2012 года,  может быть отказано, если в паспорте транспортного средства  нет отметки об уплате утилизационного сбора.

Еще одно важное новшество заключается в том, что водители смогут самостоятельно изготавливать дубликаты утерянных или похищенных регистрационных знаков. Вместо обращения в ГИБДД, можно будет воспользоваться услугами коммерческих компаний.

Кроме того, регистрацию автомобиля можно будет проводить в любом подразделении ГИБДД, независимо от места прописки владельца. Так, если житель Санкт-Петербурга купил машину в Москве, то он получит столичные номерные знаки, но в  базе данных будет указано его настоящее место жительство.

В Госавтоинспекции отмечают, что изменения, прежде всего, направлены на уменьшение документооборота и сокращение количества административных процедур, что, в свою очередь, должно привести к существенной экономии времени граждан.

«С учетом всех новаций, внесенных в регламент, время исполнения регистрационных действий сокращено с трех часов до часа. Кроме того, должно уменьшиться время, отведенное на ожидание в очереди – до 15 минут», - подчеркивает начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД Александр Борисов.

В Союзе защиты прав автомобилистов считают, что введение временных рамок положительно скажется на работе Госавтоинспекции. Теперь контролирующие органы, в случае если будут поступать какие-либо жалобы от водителей, вправе будут разбираться, почему образовались огромные очереди, и люди не смогли вовремя зарегистрировать автомобиль. Тогда как из-за отсутствия каких-либо нормативов, автомобилисты могли лишь терпеливо ждать.

Говоря о сложностях, которые могут возникнуть с вступлением в силу нового регламента, юрист Союза защиты прав автомобилистов Олег Фролов отмечает, что владельцам транспортных средств теперь нужно внимательнее относиться к выбору покупателя. Не стоит продавать авто, если у вас есть сомнения в порядочности человека. В течение 10 дней он может нарушить ПДД или использовать машину в преступных целях, и тогда к ответственности сначала привлекут бывшего владельца машины. И тогда доказывать свою невиновность придется уже в суде.

«Сложного спора, скорее всего, не возникнет, если договор купли-продажи и акт передачи транспортного средства будут в порядке. Но в суд пойти все равно придется», - отмечает Олег Фролов.

Чтобы спать спокойно, через 10 дней после продажи машины специалист советует связаться с новым собственником и потребовать документ, подтверждающий, что он перерегистрировал машину на себя. Если же он этого не сделал, у бывшего собственника есть право обратиться в ГИБДД и прекратить регистрацию. В базу данных будут внесены изменения, а документы и регистрационные знаки объявлены в розыск, пишет Gudok.ru.
 

Автор: Gudok.ru
Теги: регистрация автомобиля 



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Комментарии

  • zed13:46, 08.10.2013#

    да я так и сделал год назад, даже номера старые не снимал. что они нового то ввели ?

  • Псевдоним13:44, 13.10.2013#

    Клевый закон!!!!Столько если!!!!Страна непуганных идиотов.

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