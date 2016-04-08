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Девять марок иностранных автомобилей уходят с российского рынка (список)

08 Апреля 2016, 16:05 | В России

Семь автомобильных брендов, представленных на российском рынке, заявили о прекращении продаж одной или нескольких моделей машин, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на агентство «Автостат». Причина — падение спроса, что неудивительно в условиях экономического спада.

Так, Citroen объявил об уходе с российского рынка седана и универсала С5, а также компактного хэтчбэка С3 Picasso. Другой французский производитель, Peugeot, прекратил продажи кроссовера 4008. Российское представительство концерна General Motors убрало из модельной линейки седан Cadillac ATS. Volkswagen прекратил реализацию представительских седанов Phaeton. Mitsubishi завершил продажи модели Lancer, а на московском заводе «Рено Россия» снят с конвейера седан Fluence.

Кроме того, президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен рассказал агентству о планах компании прекратить продажи моделей S80 и XC70. Продуктовая линейка шведского производителя в России будет сокращена до конца текущего года.

Ранее компания Jeep сняла с продажи в России кроссовер Compass. За 2015 год продажи автомобиля сократились до критически минимальных значений — 72 шт. (-89,7%). Одной из главных причин того, что модель перестала пользоваться спросом, стала выросшая на треть цена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: марка  спрос  автомобиль  рынок  экономический спад 



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Комментарии

  • Р РЋРІР‚В Р РЋРІР‚В Р РЋ08:50, 09.04.2016#

    Да не очень и огорчило-спасибо ЕР, даже хороший спортивный велик не по карману а уж машина -роскошь!

  • Псевдоним09:10, 09.04.2016#

    Денег у людей нет на покупку машины, многим хватает денег только на текущие расходы, поесть и за квартиру заплатить. Зато везде обещают импортозамещение, рост ВВП, и рост цен на бензин, хотя нефть за год подешевела почти в три раза, и наш фондовый рынок растёт как на дрожжах, демонстрируя высокий уровень жизни населения и прибыль предприятий. Работаю в бюджетной сфере, раньше финансировали на год, теперь деньги приходят раз в месяц, и не известно какая сумма придёт в следующем месяце, в следствии чего не возможно планировать какую выплатят зарплату и закупят ли мед оборудование и расходники.

  • крымнаш09:48, 09.04.2016#

    Зачем авто? У нас есть Крым

  • Большой брат10:43, 09.04.2016#

    Какое горе, ! Я так огорчился такой новостью, кушать-спать не могу!!!!

  • 12322:44, 09.04.2016#

    Что там у Колзла Тимура волнует россеян больше!

  • Андрей22:52, 09.04.2016#

    Абсолютно поддерживаю 12345! Только жаль до 2018г. ждать. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј23:08, 09.04.2016#

    Также поддерживаю 12345. Никогда не голосовала за Пу. . на

  • Псевдоним14:50, 11.04.2016#

    Редакция, если вы пишете возле заголовка в скобках слово "список", то в тексте должен быть СПИСОК. Для сведения: у вас в заметке просто текст, списка там нет, зачем вводить в заблуждение читателей?

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