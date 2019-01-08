Неопытные водители будут платить больше

С завтрашнего дня изменится принцип расчета ОСАГО

Минюст России 29 декабря зарегистрировал указание ЦБ, которое расширяет тарифный коридор в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также изменяет подход к коэффициентам «возраст-стаж» и «бонус-малус». Указание размещено на сайте ведомства и вступает в силу в течение 10 дней после опубликования, то есть 9 января.

Банк России еще в середине мая объявил о масштабной реформе ОСАГО, которую планируется реализовать в три этапа.

На первом этапе предусматривается расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа на 20% вниз и на 20% вверх.

Также указание вводит более гибкую систему коэффициента «возраст-стаж» (КВС) с более детальной градацией ступеней (58 вместо действующих четырех). Для опытных водителей старшего возраста КВС будет снижен, а для молодых и неопытных - повышен. Таким образом, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет уменьшен вдвое - до 0,93.

Документ также предусматривает изменение расчет присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). КБМ будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько коэффициентов «бонус-малус», то ему будет присвоен самый низкий из них. Новая система КБМ закрепляет страховую историю за водителем и предполагает отказ от ее обнуления при перерыве в вождении: все накопленные скидки будут сохраняться.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Делова газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ТАСС