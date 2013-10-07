Из-за вмененного автострахования мошенники обогатятся за счет водителей - эксперты

Минфин предлагает правительству отказаться от регулирования тарифов на ОСАГО.

В ближайшие годы страхование автогражданской ответственности может стать вмененным вместо обязательного. Такую инициативу озвучил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.



При вмененном страховании покупка полиса также остается непременным условием при вождении машины, однако государство перестает регулировать тарифы и утверждать какие-либо нормы для страховщиков.



Если сейчас тарифы на ОСАГО регламентируются Постановлением Правительства РФ, то вмененная система отдает составление правил на откуп страховым компаниям. Каждая из них будет иметь свои тарифы и лимиты ответственности.



Подобная мера, по мнению Минфина, позволит развивать общественную культуру страхования. Тогда люди будут по-прежнему обязаны приобрести полис, но какой именно и на какую сумму, смогут решать самостоятельно.



Специалисты отрасли видят последствия введения системы вмененного страхования не такими радужными. Независимый эксперт Ассоциации защиты прав автострахователей Вероника Яковлева уверена, что она принесет владельцам машин, особенно пострадавшим в ДТП, только проблемы.

Сейчас водитель точно знает, что получит компенсацию, и даже в случае банкротства страховой компании, Российский союз автостраховщиков выплатит потерпевшему заранее установленную сумму.



При вмененной системе люди с небольшим достатком будут стремиться сэкономить на страховке и заплатить за нее как можно меньшую сумму. «Если страховая премия будет очень маленькой, человек будет счастлив, но в случае причинения ущерба с него ничего нельзя будет получить», - поясняет Вероника Яковлева.



Это лишний раз заставит водителей понервничать, и стрессовых ситуаций на дорогах станет больше.



Кроме того, страховщики будут стараться включить в пакет максимальное количество услуг, многие из которых могут никогда не понадобиться.

«Вероятно, какие-то условия начнут прописывать мелким шрифтом, чтобы на них не обратили внимания, чтобы было легче уйти от ответственности», - опасается представитель Ассоциации.



И чтобы не ошибиться и не попасться на уловки мошенников, владельцам транспортных средств придется намного внимательнее, чем сейчас, читать документы и разбираться в большом количестве нюансов.



А вот в Институте страхового и инвестиционного бизнеса считают, что владельцы авто в состоянии научиться читать договор, как научились заемщики читать кредитные договоры с банками.



«Свободные, правильно рассчитанные тарифы - это прямой путь к нормальной конкуренции и цивилизованному рынку. Кто не сможет конкурировать по тарифам и по качеству услуг - тот должен будет терять репутацию и уходить с рынка», - комментирует ректор Института, профессора Олег Окунев.



В страховых компаниях мнения насчет инициативы Минфина расходятся. Часть специалистов считают, что она преждевременна, и в России большое количество мелких и ненадежных компаний, сотрудничество с которыми может принести немало проблем автовладельцам.



Что касается тарифов, то крупные, стабильно работающие компании, скорее всего, их не снизят. «Как показывает статистика и актуарные расчеты, необходима корректировка тарифов по ОСАГО, причем, в сторону повышения, особенно, если мы говорим об увеличении страховой суммы. Если же сделать либерализацию тарифов, то, к сожалению, будет большое количество демпингующих компаний со всеми вытекающими отсюда последствиями», - высказывают свою точку зрения директор центра андеррайтинга и управления продуктами Страховой компании «Согласие» Дмитрий Кузнецов.



Да и водители не всегда смогут правильно оценить все риски, потому как отношения к ОСАГО у большинства из них негативное. «Они расценивают это как очередной «налог», который их заставляют платить и стараются его всячески минимизировать», - констатирует Дмитрий Кузнецов.



В «РЕСО-Гарантия» отмечают, что отношение к ОСАГО зависит от личного опыта каждого водителя. Те, кто не попадал в ДТП, возможно, недооценивают эту страховую услугу. Но те, кто был виновником ДТП, и страховая компания возместила за них ущерб пострадавшим, понимают, что полис защищает от дополнительных финансовых затрат. Им не пришлось после аварии ограничивать себя в запланированных расходах, например, на покупки или отдых, или брать кредит, чтобы возместить нанесенный их автомобилем ущерб.



И для таких людей переход на новую систему не будет столь сложным. В компании считают, что вмененное страхование все же является более высоким уровнем развития рынка. Однако перед переходом на новую систему нужно наладить контроль над страховыми компаниями.



«Порядка 70 компаний, работавших на рынке ОСАГО, за последние годы разорились, и уже ясно, что многие из них создавались, чтобы собрать выручку и исчезнуть. Будет ли создан адекватный контроль, зависит от недавно созданного финансового регулятора в лице Центробанка РФ», - отмечает заместитель генерального директора страховой компании Игорь Иванов.



Министерство финансов, в свою очередь, планирует реформировать не только автогражданскую ответственность. Ведомство предложило правительству концепцию развития всей отрасли до 2020 года, которая предполагает поэтапный отказ от всех обязательных видов страхования, пишет Gudok.ru.