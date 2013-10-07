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В России водителей "шумных" машин разорят штрафами
07 Октября 2013, 19:28 | В России
За использование транспорта, превышающего уровень допустимого шума, водителям придется поплатиться крупными штрафами
Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Согласно документу, штраф за «шумный» транспорт вырастет с 500 рублей до 10 тысяч рублей. Депутаты отметили, что многие автомобилисты нелегальным путем изменяют конструкцию своих транспортных средств, увеличивая громкость издаваемого ими шума, со ссылкой на ИТАР-ТАСС пишет Gudok.ru.
Автор: Gudok.ru
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когда у подъезда стоит идеально чистая, свежеотполированная чёрная Бэха, шэдоу-лайн без единой хромированной детали и на белоснежных 19-х дисках, едва слышно шелестит 270-сильный двигатель, а из салона не слишком громко, но качественно, с глубокой прорисовкой каждого инструмента, играет "Полёт Валькирии" Вагнера - это называется классический стиль. Прививается с детства и остаётся на всю жизнь. А то что какойто ОЛЕНЬ облепил мамин 100-сильный фокус плёнкой "типа карбон", поставил издающий неприличные звуки китайский глушитель и включил на пол-двора "мамааймэкриминал" через сабвуфер из Ашана - это не стиль, это дисфункция межушного ганглия. Закладывается на генетическом уровне и, к сожалению, не лечится даже пинками.