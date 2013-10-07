В России водителей "шумных" машин разорят штрафами

За использование транспорта, превышающего уровень допустимого шума, водителям придется поплатиться крупными штрафами

Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума. Согласно документу, штраф за «шумный» транспорт вырастет с 500 рублей до 10 тысяч рублей. Депутаты отметили, что многие автомобилисты нелегальным путем изменяют конструкцию своих транспортных средств, увеличивая громкость издаваемого ими шума, со ссылкой на ИТАР-ТАСС пишет Gudok.ru.



