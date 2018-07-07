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В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
Готовятся новые ГОСТы, ограничивающие движение машин низкого экологического класса
Как известно, 1 июля 2018 года в силу вступили поправки в российские Правила дорожного движения, напоминает деловая газета «Золотой Рог». Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил изменения в июле прошлого года. Новые ПДД позволяют региональным властям ограничивать в населённых пунктах движение транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ.
Разработанная Минтрансом РФ инициатива вводит в ПДД несколько новых дорожных знаков, в их числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». С его помощью власти смогут запрещать движение машин, чей экологический класс ниже того значения, которое указано на знаке. При этом для тяжеловозов есть свой дорожный знак – «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».
Администрациям немецких городов дали право запрещать въезд дизельных машин. Об этом сообщает Deutsche Welle, отмечая, что подобного решения давно добиваются германские экологи. Постановление было выдано Федеральным...
Власти регионов также могут начать устанавливать таблички «Экологический класс транспортного средства» вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещён» и другими.
Экокласс автомобилей указывается в свидетельстве о регистрации (с 2010 года). По подсчётам «Автостата», в России на начало 2018 года было зарегистрировано 42,4 миллиона легковых автомобилей. Из них 13% оснащены двигателями класса «Евро-5», 28,7% – «Евро-4», 14,6% – «Евро-3», 12,2% – «Евро-2», 4,4% – «Евро-1», 27% – «Евро-0». Напомним, в стране насчитывается примерно 7,7 миллиона легковых машин (18,2%) в возрасте 10-15 лет и 14,5 миллиона (34,2%) – старше 15 лет. Практически у всех из них экокласс не указан.
Следить за соблюдением новых ПДД будут дорожные камеры и инспекторы ДПС. Сотрудники ГИБДД по информационной базе МВД проверят данные об экоклассе автомобилей. Инспекторы, которые останавливают машины на дороге, смогут узнать экологический класс из СТС. Какое наказание будут применять к нарушителям, неизвестно.
Нет пока также и ГОСТов, в которых закрепят правила применения новых дорожных знаков. Как сообщает «Коммерсант», их подготовкой занимается входящий в Минтранс институт «РосдорНИИ». Дату появления документов в ведомстве не называют. Без этих ГОСТов производители не начнут выпускать требуемые дорожные знаки. То есть пока новые ПДД существуют лишь на бумаге, и вряд ли в ближайшее время дороги российских городов заполнят знаки, ограничивающие движение неэкологичных машин.
В Европе ограничения на движение автомобилей в зависимости от экокласса действуют в 14 странах (в 220 городах). За рубежом введены LEZ (low-emission zone), то есть зоны малых выбросов). На карте красным цветом отмечены места, где за въезд в определённые зоны взимается плата (для всех машин), зелёным – места с ограничениями по экоклассу, синим – места, действуют определённые правила (можно / нельзя проехать зависит от времени, конкретных улиц и т.д.). В европейских странах единых правил пока что нет. Сейчас местные власти решают этот вопрос самостоятельно.
Кстати, владельцам новых автомобилей Lada, которые продаются в ряде стран Европы, бояться ограничений не надо, так как эти автомобили доведены до экокласса «Евро-6».
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