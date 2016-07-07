www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.22 р. 100 JPY: 63.69 р.
EUR: 73.21 р. 10 CNY: 97.73 р.
Индексы ( )

1992,07 | -0,23%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

В России забраковано 90% федеральных трасс

07 Июля 2016, 13:35 | В России

Лишь 10% федеральных трасс в России соответствуют современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Такие данные были озвучены на заседании коллегии Минтранса России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В России только 10% федеральных трасс по своим техническим характеристикам соответствуют современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Об этом рассказал на заседании коллегии Минтранса России заместитель министра Евгений Дитрих, пишет РБК.

«Дитрих особо отметил, что на сегодняшний день из более чем 50 тыс. км федеральных трасс только 10% по своим техническим характеристикам могли бы обеспечить перевозку, соответствующую современным стандартам по скорости, безопасности и качеству», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса.

В сообщении также сказано, что Дитрих также рассказал, что «несмотря на сопоставимый с мировыми лидерами уровень возрастающей автомобилизации нашей страны с начала 90-х годов, Россия не получила сопоставимого прироста дорожной инфраструктуры, как по плотности, так и по протяженности». Другие же страны, по его словам, наращивая популярность перевозок автотранспортом, обеспечили как существенный прирост своей сети, так и перепрофилирование структуры своих дорог.

Говоря об аварийности, Дитрих отметил, что на скоростных дорогах ее уровень значительно ниже, чем на трассах более низших категорий. Так, по его словам, на дорогах «Автодора» в результате увеличения доли скоростных трасс значительно снизилось число ДТП. Аналогичная ситуация наблюдается и у Росавтодора, отметил он.

Дитрих рассказал, что планируемый прирост дорог высших технических категорий в рамках реализации госпрограмм за период 2015-2020 годов должен составить около 1,8 тыс. км. Он также рассказал о принципах, на основе которых должны создаваться сети скоростных дорог. По его словам, это целостность и непрерывность скоростных трасс, планирование расположения скоростных дорог путем соединения по кратчайшему маршруту опорных точек, прохождение дорог вне населенных пунктов и синхронизация с планами по развитию других видов транспорта и нетранспортной инфраструктуры.

«Минтрансом, ГК «Автодор», Росавтодором и РОСДОРНИИ совместно с субъектами начата работа по формированию единой схемы скоростных автодорог на основе данных принципов. С учетом этого до декабря текущего года планируется формирование Стратегии развития сети скоростных автомобильных дорог и обсуждение ее со всеми причастными органами власти и организациями», – заключил Дитрих.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ПДД  трасса  ремонт  ДТП  Минтранс  дорога 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Псевдоним14:28, 07.07.2016#

    Деньги уходят на зарплату чинушам, которые придумывают законы, запрещающие подстраивать машины под дороги

  • vasya23:58, 07.07.2016#

    Деньги уходят придворным музыкантам на панамские счета.

  • злой14:29, 07.07.2016#

    на замки. яхты. дорогие авто. вертолеты и самолеты чиновников уходят деньги и это все знают

  • Пешеход22:41, 07.07.2016#

    На длииноногих секрктуток и на счета в офшоры

  • злой14:31, 07.07.2016#

    вот куда уходят http://primpress. ru/index. php?cont=article&id=3389

  • Второй фронт14:40, 07.07.2016#

    Такие дороги спасли Россию от Наполеона и Гитлера. Даешь полное бездорожье - залог безопасности страны.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ14:53, 07.07.2016#

    разве это вопрос, куда уходят деньги?! не смешите, все уже давно знают куда они уходят. вот, только это "неизвестно" правоохранительным органам. и поэтому они ничего сделать не могут!

  • Р’С‚РѕСЂРѕР№ С„СЂРѕРЅС‚15:26, 07.07.2016#

    У нас в роиссе органы правоохранительные, левые дела их не интересуют, или интересуют, когда они в доле.

  • Псевдоним15:43, 07.07.2016#

    зато платон сдирает бабки с грузовиков регулярно и постоянно

  • Псевдоним22:21, 07.07.2016#

    одним словом гомнтоны чинуши

  • бабай22:55, 07.07.2016#

    Основную часть. чиновники за кардон. другую часть, узбек-таджик , домой отсылает. Денег , нет, как бы вот так

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru