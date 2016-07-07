В России забраковано 90% федеральных трасс

Лишь 10% федеральных трасс в России соответствуют современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Такие данные были озвучены на заседании коллегии Минтранса России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В России только 10% федеральных трасс по своим техническим характеристикам соответствуют современным стандартам по скорости, безопасности и качеству. Об этом рассказал на заседании коллегии Минтранса России заместитель министра Евгений Дитрих, пишет РБК.

«Дитрих особо отметил, что на сегодняшний день из более чем 50 тыс. км федеральных трасс только 10% по своим техническим характеристикам могли бы обеспечить перевозку, соответствующую современным стандартам по скорости, безопасности и качеству», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса.

В сообщении также сказано, что Дитрих также рассказал, что «несмотря на сопоставимый с мировыми лидерами уровень возрастающей автомобилизации нашей страны с начала 90-х годов, Россия не получила сопоставимого прироста дорожной инфраструктуры, как по плотности, так и по протяженности». Другие же страны, по его словам, наращивая популярность перевозок автотранспортом, обеспечили как существенный прирост своей сети, так и перепрофилирование структуры своих дорог.

Говоря об аварийности, Дитрих отметил, что на скоростных дорогах ее уровень значительно ниже, чем на трассах более низших категорий. Так, по его словам, на дорогах «Автодора» в результате увеличения доли скоростных трасс значительно снизилось число ДТП. Аналогичная ситуация наблюдается и у Росавтодора, отметил он.

Дитрих рассказал, что планируемый прирост дорог высших технических категорий в рамках реализации госпрограмм за период 2015-2020 годов должен составить около 1,8 тыс. км. Он также рассказал о принципах, на основе которых должны создаваться сети скоростных дорог. По его словам, это целостность и непрерывность скоростных трасс, планирование расположения скоростных дорог путем соединения по кратчайшему маршруту опорных точек, прохождение дорог вне населенных пунктов и синхронизация с планами по развитию других видов транспорта и нетранспортной инфраструктуры.

«Минтрансом, ГК «Автодор», Росавтодором и РОСДОРНИИ совместно с субъектами начата работа по формированию единой схемы скоростных автодорог на основе данных принципов. С учетом этого до декабря текущего года планируется формирование Стратегии развития сети скоростных автомобильных дорог и обсуждение ее со всеми причастными органами власти и организациями», – заключил Дитрих.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.