Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Техосмотр вернут в лоно ГИБДД
Отменяется очередное «революционное нововведение», которое принял Дмитрий Медведев в бытность президентом России
Страховщики, на которых последние пять лет возложены функции контроля государственного технического ремонта, полностью дискредитировали саму идею этого важного мероприятия, уверены практически все наблюдатели, исключая, естественно, самих страховщиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Почти через пять лет после того, как функции государственного техосмотра были «конфискованы» у ГИБДД, полицейское ведомство решилось на реванш и предложило лишить Российский союз автостраховщиков контроля за этой сферой.
В свое время, как мы помним, вырвать ТО из цепких лап ГИБДД решился Дмитрий Медведев. Водители со стажем более шести лет прекрасно помнят, как большинству из них (особенно в крупных городах) через знакомых, имеющих «связи» в ГИБДД, приходилось покупать у коррумпированных сотрудников знаменитые пластиковые талоны ТО. А сейчас МВД приступило к своего рода реваншу. Момент выбран правильный: в марте в Ярославле состоялся госсовет на дорожно-транспортные темы под председательством президента Путина. На нем, в числе прочих вопросов, вскользь упоминалась и ситуация вокруг гостехосмотра. И вот МВД разместило на сайте regulation.gov.ru свой проект поправок в закон «О техническом осмотре транспортных средств».
Они сводятся к тому, что уже с 1 января 2017 года контролировать компании, проводящие гостехосмотр, должен не РСА, а Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Причем, цитирую, «во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел». То есть при деятельном участии ГИБДД. В тексте пояснительной записки к законопроекту указывается, что операторы техосмотра толком РСА не контролируются, и якобы из-за этого в стране «ухудшается ситуация с аварийностью с участием технически неисправных транспортных средств»!
Это выразилось в том, что за последние четыре года число погибших по причине неудовлетворительного состояния транспортных средств выросло до 280 человек. Что и говорить: «сумасшедшая» цифра, особенно если вспомнить, что за прошлый год в России в автокатастрофах всего погибло почти 23 000 человек. Причем, чуть ли не 40% – из-за отвратительного состояния дорог. Но кого интересуют истинные проблемы безопасности, если можно «повзаимодействовать» в такой коррупционноемкой сфере как гостехосмотр.
По данным заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова прирост пострадавших в ДТП по причине плохого технического состояния происходит преимущественно за счет грузового и общественного транспорта. Таких машин в автопарке страны всего около 18%.
«Винить оператора техосмотра, например, в плохом состоянии тормозной системы грузовика, из-за чего случилась авария, как минимум, странно. При проведении гостехосмотра она может прекрасно работать даже у физически старой машины. Но никто не гарантирует, что через полгода тормоза окончательно не выработают свой ресурс и не откажут! При чем тут оператор техосмотра? И как смена контролирующего органа сможет повлиять на то, как хозяин содержит машину и по каким разбитым дорогам грузовик ездит?! – удивляется Сергей Ефремов – Страховщики заинтересованы в безопасности дорожного движения больше всех. Поскольку только они несут реальные финансовые потери, оплачивая ущерб от аварий. И потому именно им в свое время был передан контроль за техосмотром». По его мнению, возврат контролирующих функций ГИБДД и Росаккредитации опасен из-за высокой вероятности возрождения коррупции в сфере ТО.
Алексей БАТУШЕНКО.
Фото Farpost.Ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин
- Эвакуировать авто будут по новым тарифам
- В России забраковано 90% федеральных трасс
- Новые поборы с автомобилистов уже на подходе
- Должникам по алиментам, штрафам и налогам запретят сдавать экзамены на водительские права
- Техосмотр вернут в лоно ГИБДД
- ГИБДД будет лишать водительских прав за три нарушения
- В ГИБДД определили признаки "опасного вождения"
- Чиновников вновь собрались пересаживать на отечественные авто
- Российские власти согласились узаконить автомобили-беспилотники
Новости раздела
- Полисы ОСАГО поделят на три вида
- Женщины-водители попадают в ДТП на 28% чаще мужчин
- Эвакуировать авто будут по новым тарифам
- В России в июле продажи автомобилей сократились на 16,6%
- Еще одна госструктура хочет заняться поборами на дорогах
- Приморье не вошло в ТОП-10 регионов, где больше всего берут автомобильных кредитов
- Две сотни моделей автомобилей покинули российский рынок
- Бумажный ПТС заменят на электронный
- В России забраковано 90% федеральных трасс
- Названы лидеры по выручке на авторынке России в 2016 году
Комментарии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
СЂСѓСЃСЃРєРёР№ РІР°РЅСЏ10:46, 09.06.2016#
очередная коррупционная схема , а что дороги то гибдд наплевать , гонки на дорогах тоже , законы пишут для всех а исполняют единицы , многим чихать на них , поэтому опять идет возврат к вымогательству бабок с простого люда и выдаче ни кому не нужного талончика, посмотрите статистику сколько гибнет на дорогах от превышения скорости?, сколько от безбашенных водителей , пересекающих по две сплошных, проводящих обгон в неположенных местах, подрезание тс , не пропускание пешеходов , а также состояние дорог , если здесь навести порядок то и техомотр не нужен в коорупционной схеме, а если уж проводить его то надо как в старые добрые времена с молоточком на эстакаде со всеми приборами
-
-
Бывалый09:27, 13.06.2016#
Ни и страна. Бесконечные реформы. и Цель всех реформ - отобрать побольше денег у Граждан этой страны. В сентябре этого года я 40 лет за рулем разных машин и ни одного ДТП. Все 40 лет был вынужден покупать все техосмотры по разным ценам. Большое спасибо Медведеву за то, что он своим решением снизил мои расходы на техосмотр в 6 раз на машину. Но пришли новые голодные силовики. они хотят вкусно кушать и жить. Но к сожалению все ДТП от каши в голове водилы а не от неисправной лампы освещения номерного знака и тд. Техосмотр это еще и просто скрытый акциз установленный государством. так что удачи Вам на дорогах и зарабатывайте побольше денег. Люди в погонах голодают.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
кому какое дело до безопасности когда такие баблища мимо носа проходят!?))) никогда не будет порядка в этой стране. . .