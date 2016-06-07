Техосмотр вернут в лоно ГИБДД

Отменяется очередное «революционное нововведение», которое принял Дмитрий Медведев в бытность президентом России

Страховщики, на которых последние пять лет возложены функции контроля государственного технического ремонта, полностью дискредитировали саму идею этого важного мероприятия, уверены практически все наблюдатели, исключая, естественно, самих страховщиков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Почти через пять лет после того, как функции государственного техосмотра были «конфискованы» у ГИБДД, полицейское ведомство решилось на реванш и предложило лишить Российский союз автостраховщиков контроля за этой сферой.

В свое время, как мы помним, вырвать ТО из цепких лап ГИБДД решился Дмитрий Медведев. Водители со стажем более шести лет прекрасно помнят, как большинству из них (особенно в крупных городах) через знакомых, имеющих «связи» в ГИБДД, приходилось покупать у коррумпированных сотрудников знаменитые пластиковые талоны ТО. А сейчас МВД приступило к своего рода реваншу. Момент выбран правильный: в марте в Ярославле состоялся госсовет на дорожно-транспортные темы под председательством президента Путина. На нем, в числе прочих вопросов, вскользь упоминалась и ситуация вокруг гостехосмотра. И вот МВД разместило на сайте regulation.gov.ru свой проект поправок в закон «О техническом осмотре транспортных средств».

Они сводятся к тому, что уже с 1 января 2017 года контролировать компании, проводящие гостехосмотр, должен не РСА, а Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Причем, цитирую, «во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел». То есть при деятельном участии ГИБДД. В тексте пояснительной записки к законопроекту указывается, что операторы техосмотра толком РСА не контролируются, и якобы из-за этого в стране «ухудшается ситуация с аварийностью с участием технически неисправных транспортных средств»!

Это выразилось в том, что за последние четыре года число погибших по причине неудовлетворительного состояния транспортных средств выросло до 280 человек. Что и говорить: «сумасшедшая» цифра, особенно если вспомнить, что за прошлый год в России в автокатастрофах всего погибло почти 23 000 человек. Причем, чуть ли не 40% – из-за отвратительного состояния дорог. Но кого интересуют истинные проблемы безопасности, если можно «повзаимодействовать» в такой коррупционноемкой сфере как гостехосмотр.

По данным заместителя исполнительного директора РСА Сергея Ефремова прирост пострадавших в ДТП по причине плохого технического состояния происходит преимущественно за счет грузового и общественного транспорта. Таких машин в автопарке страны всего около 18%.

«Винить оператора техосмотра, например, в плохом состоянии тормозной системы грузовика, из-за чего случилась авария, как минимум, странно. При проведении гостехосмотра она может прекрасно работать даже у физически старой машины. Но никто не гарантирует, что через полгода тормоза окончательно не выработают свой ресурс и не откажут! При чем тут оператор техосмотра? И как смена контролирующего органа сможет повлиять на то, как хозяин содержит машину и по каким разбитым дорогам грузовик ездит?! – удивляется Сергей Ефремов – Страховщики заинтересованы в безопасности дорожного движения больше всех. Поскольку только они несут реальные финансовые потери, оплачивая ущерб от аварий. И потому именно им в свое время был передан контроль за техосмотром». По его мнению, возврат контролирующих функций ГИБДД и Росаккредитации опасен из-за высокой вероятности возрождения коррупции в сфере ТО.

Алексей БАТУШЕНКО.

Фото Farpost.Ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.