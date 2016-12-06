У почти сотни автолюбителей отзывают кроссоверы Bentley Bentayga

Все дело в болтах

ООО «Фольксваген Групп Рус» проинформировало Росстандарт об отзыве 86 автомобилей Bentley Bentayga.

«Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2016 году», — говорится в сообщении ведомства.

В Росстандарте пояснили, что причиной отзыва послужили «выявленные данные о моменте затяжки нескольких болтов, относящихся к сиденьям и приборной панели (крепление сиденья, замка ремня безопасности, боковой подушки безопасности, подушки безопасности пассажира), затянутых в процессе сборки транспортного средства».

В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях «в профилактических целях требуется повторная проверка соединений и подтверждение правильности затяжки», сообщает ИА "Росбалт".