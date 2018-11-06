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Госрегулирование цен на бензин и дизтопливо в России невозможно - вице-премьер

06 Ноября 2018, 18:38 | В России

Нынешняя структура рынка этого не позволяет

Введение государственного регулирования цен на автомобильное топливо в России в данный момент невозможно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий КОЗАК.

«Что касается госрегулирования, то мы уже это проходили... И очереди за бензином, и так далее, поэтому здесь невозможно скорее. За 30 лет сложился такой рынок, такая структура рынка, (при которой) невозможно будет ввести государственное регулирование. Либо мы опять же через такое регулирование потеряем сеть автозаправочных станций, которая обеспечивает доступность моторного топлива для граждан прежде всего, либо будет дефицит», - ответил г-н Козак на вопрос о возможности введения госрегулирования цен на топливо в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

Ранее Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на совещании у Дмитрия Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись о заключении соглашений, в которых определен уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в соответствии с договоренностями, достигнутыми на совещании в правительстве, группа компаний ННК подписала соглашение с министерством энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службой, которое приведет к стабилизации цен на внутреннем рынке.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

 

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Теги: цены  Дмитрий Козак  ФАС  бензин  госрегулирование  АЗС 



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