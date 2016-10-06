В России растет спрос на "автохлам"

Согласно исследованию, за 8 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 374,4 тыс. единиц, показав тем самым рост на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года (3 млн 109,4 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 6,1% (до 219,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 10,8% (до 195 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором выросли на 6,9% и составили 152,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Приморский край, как ни странно, занимает всего 14-ю строчку в рейтинге.

В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился на 13,7% (до 123,9 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. В пятерку лидеров вошла и Ростовская область (101 тыс. шт.; +7,7%). На шестом месте находится Свердловская область (100,4 тыс. шт.; +7%). В десятку лидеров также попадают: Башкортостан (89 тыс. шт.; +11,4%), Челябинская (85 тыс. шт.; +10,1%) и Новосибирская области (83,3 тыс. шт.; +6%), Татарстан (80,1 тыс. шт.; +9,4%). Стоит отметить, что на перечисленные регионы приходится свыше одной трети российского рынка подержанных легковых автомобилей по итогам января – августа 2016 года.

Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-50, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена только в Дагестане (-4,3%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+22,7%). Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом растет седьмой месяц подряд, в то время как рынок новых машин продолжает испытывать падение.

Приморье занимает 14-ю строчку рейтинга, объем подержаных иномарок в крае вырос за год на 10%.

ТОП-50 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ 2016 ГОДА (шт.)