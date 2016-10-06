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В России растет спрос на "автохлам"

06 Октября 2016, 18:02 | В России

Согласно исследованию, за 8 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 374,4 тыс. единиц, показав тем самым рост на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года (3 млн 109,4 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 6,1% (до 219,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 10,8% (до 195 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором выросли на 6,9% и составили 152,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Приморский край, как ни странно, занимает всего 14-ю строчку в рейтинге. 

В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился на 13,7% (до 123,9 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. В пятерку лидеров вошла и Ростовская область (101 тыс. шт.; +7,7%). На шестом месте находится Свердловская область (100,4 тыс. шт.; +7%). В десятку лидеров также попадают: Башкортостан (89 тыс. шт.; +11,4%), Челябинская (85 тыс. шт.; +10,1%) и Новосибирская области (83,3 тыс. шт.; +6%), Татарстан (80,1 тыс. шт.; +9,4%). Стоит отметить, что на перечисленные регионы приходится свыше одной трети российского рынка подержанных легковых автомобилей по итогам января – августа 2016 года.

Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-50, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена только в Дагестане (-4,3%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+22,7%). Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом растет седьмой месяц подряд, в то время как рынок новых машин продолжает испытывать падение.

Приморье занимает 14-ю строчку рейтинга, объем подержаных иномарок в крае вырос за год на 10%.

ТОП-50 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ 2016 ГОДА (шт.)

  регион январь-август'16 январь-август'15 16/15, % доля, %
1. Москва 219 866 207 214 6,1 6,5
2. Московская область 195 036 175 991 10,8 5,8
3. Краснодарский край 152 067 142 201 6,9 4,5
4. Санкт-Петербург 123 947 108 987 13,7 3,7
5. Ростовская область 101 037 93 777 7,7 3,0
6. Свердловская область 100 372 93 814 7,0 3,0
7. Республика Башкортостан 88 955 79 882 11,4 2,6
8. Челябинская область 84 965 77 172 10,1 2,5
9. Новосибирская область 83 282 78 556 6,0 2,5
10. Республика Татарстан 80 118 73 218 9,4 2,4
11. Красноярский край 76 712 72 523 5,8 2,3
12. Нижегородская область 74 478 66 376 12,2 2,2
13. Самарская область 73 086 64 025 14,1 2,2
14. Приморский край 67 972 61 739 10,1 2,0
15. Иркутская область 66 753 61 547 8,5 2,0
16. Ставропольский край 63 215 60 497 4,5 1,9
17. Алтайский край 62 489 59 848 4,4 1,9
18. Кемеровская область 60 734 54 182 12,1 1,8
19. Воронежская область 56 223 49 678 13,2 1,7
20. Пермский край 55 279 49 626 11,4 1,6
21. Саратовская область 54 826 51 237 7,0 1,6
22. Омская область 50 788 47 431 7,1 1,5
23. Волгоградская область 50 565 48 187 4,9 1,5
24. Республика Дагестан 50 457 52 705 -4,3 1,5
25. Ханты-Мансийский АО 44 251 38 120 16,1 1,3
26. Хабаровский край 41 097 36 071 13,9 1,2
27. Белгородская область 40 649 35 592 14,2 1,2
28. Оренбургская область 40 397 38 814 4,1 1,2
29. Тюменская область 38 925 34 968 11,3 1,2
30. Тульская область 37 002 32 843 12,7 1,1
31. Владимирская область 34 630 31 421 10,2 1,0
32. Удмуртская республика 33 639 27 419 22,7 1,0
33. Ленинградская область 33 547 29 518 13,6 1,0
34. Тверская область 32 053 29 685 8,0 0,9
35. Калининградская область 30 981 30 410 1,9 0,9
36. Кировская область 29 711 28 272 5,1 0,9
37. Вологодская область 29 127 25 985 12,1 0,9
38. Пензенская область 28 441 26 071 9,1 0,8
39. Ярославская область 28 026 27 036 3,7 0,8
40. Липецкая область 27 377 23 567 16,2 0,8
41. Курская область 27 083 23 960 13,0 0,8
42. Брянская область 26 684 24 464 9,1 0,8
43. Томская область 26 649 24 863 7,2 0,8
44. Калужская область 26 567 23 999 10,7 0,8
45. Ульяновская область 26 218 22 491 16,6 0,8
46. Республика Саха (Якутия) 26 204 25 114 4,3 0,8
47. Смоленская область 25 808 23 468 10,0 0,8
48. Рязанская область 25 220 24 205 4,2 0,7
49. Забайкальский край 24 667 23 021 7,2 0,7
50. Тамбовская область 23 951 20 233 18,4 0,7
  ИТОГО ПО РОССИИ 3 374 380 3 109 351 8,5 100,00
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Теги: авто  автохлам  автомобиль 



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