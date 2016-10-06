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В России растет спрос на "автохлам"
Согласно исследованию, за 8 месяцев нынешнего года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 374,4 тыс. единиц, показав тем самым рост на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года (3 млн 109,4 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 6,1% (до 219,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 10,8% (до 195 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором выросли на 6,9% и составили 152,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Приморский край, как ни странно, занимает всего 14-ю строчку в рейтинге.
В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился на 13,7% (до 123,9 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. В пятерку лидеров вошла и Ростовская область (101 тыс. шт.; +7,7%). На шестом месте находится Свердловская область (100,4 тыс. шт.; +7%). В десятку лидеров также попадают: Башкортостан (89 тыс. шт.; +11,4%), Челябинская (85 тыс. шт.; +10,1%) и Новосибирская области (83,3 тыс. шт.; +6%), Татарстан (80,1 тыс. шт.; +9,4%). Стоит отметить, что на перечисленные регионы приходится свыше одной трети российского рынка подержанных легковых автомобилей по итогам января – августа 2016 года.
Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-50, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена только в Дагестане (-4,3%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+22,7%). Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», российский рынок легковых автомобилей с пробегом растет седьмой месяц подряд, в то время как рынок новых машин продолжает испытывать падение.
Приморье занимает 14-ю строчку рейтинга, объем подержаных иномарок в крае вырос за год на 10%.
ТОП-50 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ЯНВАРЕ – АВГУСТЕ 2016 ГОДА (шт.)
|регион
|январь-август'16
|январь-август'15
|16/15, %
|доля, %
|1.
|Москва
|219 866
|207 214
|6,1
|6,5
|2.
|Московская область
|195 036
|175 991
|10,8
|5,8
|3.
|Краснодарский край
|152 067
|142 201
|6,9
|4,5
|4.
|Санкт-Петербург
|123 947
|108 987
|13,7
|3,7
|5.
|Ростовская область
|101 037
|93 777
|7,7
|3,0
|6.
|Свердловская область
|100 372
|93 814
|7,0
|3,0
|7.
|Республика Башкортостан
|88 955
|79 882
|11,4
|2,6
|8.
|Челябинская область
|84 965
|77 172
|10,1
|2,5
|9.
|Новосибирская область
|83 282
|78 556
|6,0
|2,5
|10.
|Республика Татарстан
|80 118
|73 218
|9,4
|2,4
|11.
|Красноярский край
|76 712
|72 523
|5,8
|2,3
|12.
|Нижегородская область
|74 478
|66 376
|12,2
|2,2
|13.
|Самарская область
|73 086
|64 025
|14,1
|2,2
|14.
|Приморский край
|67 972
|61 739
|10,1
|2,0
|15.
|Иркутская область
|66 753
|61 547
|8,5
|2,0
|16.
|Ставропольский край
|63 215
|60 497
|4,5
|1,9
|17.
|Алтайский край
|62 489
|59 848
|4,4
|1,9
|18.
|Кемеровская область
|60 734
|54 182
|12,1
|1,8
|19.
|Воронежская область
|56 223
|49 678
|13,2
|1,7
|20.
|Пермский край
|55 279
|49 626
|11,4
|1,6
|21.
|Саратовская область
|54 826
|51 237
|7,0
|1,6
|22.
|Омская область
|50 788
|47 431
|7,1
|1,5
|23.
|Волгоградская область
|50 565
|48 187
|4,9
|1,5
|24.
|Республика Дагестан
|50 457
|52 705
|-4,3
|1,5
|25.
|Ханты-Мансийский АО
|44 251
|38 120
|16,1
|1,3
|26.
|Хабаровский край
|41 097
|36 071
|13,9
|1,2
|27.
|Белгородская область
|40 649
|35 592
|14,2
|1,2
|28.
|Оренбургская область
|40 397
|38 814
|4,1
|1,2
|29.
|Тюменская область
|38 925
|34 968
|11,3
|1,2
|30.
|Тульская область
|37 002
|32 843
|12,7
|1,1
|31.
|Владимирская область
|34 630
|31 421
|10,2
|1,0
|32.
|Удмуртская республика
|33 639
|27 419
|22,7
|1,0
|33.
|Ленинградская область
|33 547
|29 518
|13,6
|1,0
|34.
|Тверская область
|32 053
|29 685
|8,0
|0,9
|35.
|Калининградская область
|30 981
|30 410
|1,9
|0,9
|36.
|Кировская область
|29 711
|28 272
|5,1
|0,9
|37.
|Вологодская область
|29 127
|25 985
|12,1
|0,9
|38.
|Пензенская область
|28 441
|26 071
|9,1
|0,8
|39.
|Ярославская область
|28 026
|27 036
|3,7
|0,8
|40.
|Липецкая область
|27 377
|23 567
|16,2
|0,8
|41.
|Курская область
|27 083
|23 960
|13,0
|0,8
|42.
|Брянская область
|26 684
|24 464
|9,1
|0,8
|43.
|Томская область
|26 649
|24 863
|7,2
|0,8
|44.
|Калужская область
|26 567
|23 999
|10,7
|0,8
|45.
|Ульяновская область
|26 218
|22 491
|16,6
|0,8
|46.
|Республика Саха (Якутия)
|26 204
|25 114
|4,3
|0,8
|47.
|Смоленская область
|25 808
|23 468
|10,0
|0,8
|48.
|Рязанская область
|25 220
|24 205
|4,2
|0,7
|49.
|Забайкальский край
|24 667
|23 021
|7,2
|0,7
|50.
|Тамбовская область
|23 951
|20 233
|18,4
|0,7
|ИТОГО ПО РОССИИ
|3 374 380
|3 109 351
|8,5
|100,00
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