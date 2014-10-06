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Штраф за перевозку детей без автокресел вырастет в сто раз

06 Октября 2014, 15:39 | В России

За перевозку детей без кресла таксистов будут не только штрафовать на 50 тысяч, но и лишать прав на полтора года. Завтра Госдума рассмотрит законопроект, повышающий их ответственность за такие нарушения, во втором чтении, пишет РГ.

Дети до возраста 12 лет в машине должны быть обязательно пристегнуты ремнями безопасности - это требование правил дорожного движения работает с 1 января 2007 года. Однако, отмечают авторы пояснительной записки к документу, "многие фрахтовщики за пять лет с момента вступления в силу этих требования ПДД так и не приобрели для своих такси детские удерживающие устройства".

Статистика аварий при этом весьма удручающая. В 2012 году по сравнению с 2011-м рост общего числа аварий с участием детей и подростков составил 6,4 процента. На 8 процентов увеличилось количество раненых в ДТП несовершеннолетних. 71 из 119 погибших детей в момент ДТП был пассажиром. Поэтому было решено увеличить штраф за перевозку детей без ремней безопасности в такси (сегодня он всего 500 рублей). Есть, правда, одна проблема. Сегодня не существует детского кресла, которое бы подходило (при определенной трансформации) для младенца и ребенка в возрасте до12 лет. А некоторые дети к этому возрасту уже выше 150 сантиметров и вполне могут пристегиваться взрослыми ремнями безопасности.

Но беспокоиться о том, что в городе не найдется такси, которое сможет перевести ребенка, не стоит, уверены эксперты, опрошенные "РГ". Потому что компания - владелец таксопарка может выбрать из нескольких предложенных законом вариантов детских кресел для разных возрастов три типа, закупить их и установить на свои машины. В результате нужное конкретному пассажиру кресло в такси всегда будет доступно. Статистика тоже говорит, что проблем найти машину с подходящим детским креслом не будет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: дети  такси  штрафы  авто  права  госдума 



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Комментарии

  • Псевдоним17:53, 06.10.2014#

    Внимание вопрос! Как уехать маме с двумя детьми на такси? а если с тремя?

  • Псевдоним18:32, 06.10.2014#

    А не проще ли тогда таксистам не тормозить людям с детьми будет????????? Кому хуже сделают? Опять всем нам?

  • Житель-VL18:50, 06.10.2014#

    А если у меня 3 детей? 2-им из них по 11 лет, но они ребята крепкие и не влезут ни в одно кресло!!! Бред. . .

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј119:01, 06.10.2014#

    Пешком ходи

  • Псевдоним23:39, 06.10.2014#

    А как на счет маршрутных такси и автобусов, тоже кресла для детей?

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