www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее

06 Августа 2018, 08:22 | В России

В разы также увеличится пошлина за получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС

Изменить экзамен для кандидатов в водители предлагает МВД. Разработанный ведомством проект постановления правительства РФ размещён на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Согласно документу, в министерстве считают, что нужно исключить из экзамена проверку первоначальных навыков управления автомобилями на закрытых площадках (автодромах). Напомним, этот практический этап ввели в 2006 году.

При этом все навыки, которые раньше входили в этап «Площадка», инспекторы теперь будут проверять на практике в условиях дорожного движения (в ходе этапа «Город»). Напомним, сейчас в рамках первого практического экзамена проверяют такие упражнения как «Остановка и начало движения на подъёме», «Параллельная парковка», «Змейка» и другие. Для тех, кто намеревается получить права для управления мотоциклом, практический экзамен по-прежнему будет проводиться на площадках (или, при их отсутствии, на территориях, ограниченных для движения иных ТС и пешеходов).

Сам по себе теоретический этап в проекте постановления остался без изменений, однако МВД предлагает обязать тех, кто проводит экзамен, вести аудио- и видеозапись процесса проверки знаний ПДД. Пока что порядок применения видеокамер для фиксации, а также носителей для хранения этой информации ещё не разработан, из-за этого ведомство решило отложить срок начала применения новых правил (на 6 месяцев со дня официального опубликования документа).

Помимо этого МВД намеревается конкретизировать минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших экзамен. Так, повторно попробовать сдать «теорию» можно не ранее, чем через 7 и не позднее, чем через 30 календарных дней; «практику» − не ранее, чем через 7 и не позднее 60 календарных дней (со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена).

Есть изменение в перечне оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Это возможно в случае, если у подразделения ГИБДД есть информация о том, что у автошколы, где обучался кандидат, на момент его обучения не было лицензии. В проекте постановления указано, что результаты экзаменов тех, кто уже прошёл, будут аннулированы и кандидатам заново назначат место, дату и время пересдачи.

Ещё одним новшеством обещает стать снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях, так как автомобильные дороги по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, а запрета для выезда кандидатов на них нет.

Напомним, госпошлина на получение водительских удостоверений нового образца вырастет уже завтра, 3 августа 2018 года. Сумма составит 3 000 рублей, что в полтора раза превышает нынешнюю цену за обычные пластиковые права (2 000 рублей). Увеличится также и пошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС – с 500 до 1 500 рублей (в три раза).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: неровность  фиксация  инспектор  ПДД  полис  ГИБДД  страховая компания  осаго  скорость  права  видео  камера  асфальт  дпс  каско  автомобиль  страхование  превышение  автошкола 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru