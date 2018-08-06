Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее

В разы также увеличится пошлина за получение водительского удостоверения и свидетельства о регистрации ТС

Изменить экзамен для кандидатов в водители предлагает МВД. Разработанный ведомством проект постановления правительства РФ размещён на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения. Согласно документу, в министерстве считают, что нужно исключить из экзамена проверку первоначальных навыков управления автомобилями на закрытых площадках (автодромах). Напомним, этот практический этап ввели в 2006 году.

При этом все навыки, которые раньше входили в этап «Площадка», инспекторы теперь будут проверять на практике в условиях дорожного движения (в ходе этапа «Город»). Напомним, сейчас в рамках первого практического экзамена проверяют такие упражнения как «Остановка и начало движения на подъёме», «Параллельная парковка», «Змейка» и другие. Для тех, кто намеревается получить права для управления мотоциклом, практический экзамен по-прежнему будет проводиться на площадках (или, при их отсутствии, на территориях, ограниченных для движения иных ТС и пешеходов).

Сам по себе теоретический этап в проекте постановления остался без изменений, однако МВД предлагает обязать тех, кто проводит экзамен, вести аудио- и видеозапись процесса проверки знаний ПДД. Пока что порядок применения видеокамер для фиксации, а также носителей для хранения этой информации ещё не разработан, из-за этого ведомство решило отложить срок начала применения новых правил (на 6 месяцев со дня официального опубликования документа).

Помимо этого МВД намеревается конкретизировать минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов для лиц, не сдавших экзамен. Так, повторно попробовать сдать «теорию» можно не ранее, чем через 7 и не позднее, чем через 30 календарных дней; «практику» − не ранее, чем через 7 и не позднее 60 календарных дней (со дня проведения предыдущего соответствующего экзамена).

Есть изменение в перечне оснований для отказа в допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения. Это возможно в случае, если у подразделения ГИБДД есть информация о том, что у автошколы, где обучался кандидат, на момент его обучения не было лицензии. В проекте постановления указано, что результаты экзаменов тех, кто уже прошёл, будут аннулированы и кандидатам заново назначат место, дату и время пересдачи.

Ещё одним новшеством обещает стать снятие запрета на осуществление учебной езды на автомагистралях, так как автомобильные дороги по своим характеристикам не отличаются от автомагистралей, а запрета для выезда кандидатов на них нет.

Напомним, госпошлина на получение водительских удостоверений нового образца вырастет уже завтра, 3 августа 2018 года. Сумма составит 3 000 рублей, что в полтора раза превышает нынешнюю цену за обычные пластиковые права (2 000 рублей). Увеличится также и пошлина за выдачу свидетельства о регистрации ТС – с 500 до 1 500 рублей (в три раза).