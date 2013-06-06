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Госавтоинспекция продолжает совершенствовать сервис оплаты административных штрафов для автомобилистов

06 Июня 2013, 20:43 | В России

Процесс направления документов, подтверждающих уплату штрафов, с июня месяца был максимально упрощен – теперь для этого достаточно заполнить только адрес электронной почты, куда автоматически поступит уведомление о результатах рассмотрения квитанции после ее обработки.

Таким образом планируется ускорить процесс обработки уполномоченными сотрудниками документов, подтверждающих уплату административных штрафов, которых только за май месяц с использованием Интернет-сайта поступило более 36,5 тысяч, а гражданам дать возможность оперативно получать информацию о ходе рассмотрения этих документов.

Как писал ZRPRESS.Ru на интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) продолжает функционировать сервис, позволяющий владельцу транспортного средства, введя номерной знак своего автомобиля и номер свидетельства о его регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории Российской Федерации, штраф за которые не был уплачен.

За два месяца работы данного сервиса возможностью проверить свои штрафы воспользовались уже несколько миллионов автовладельцев. Многие водители, получив информацию о штрафах, которые они не уплатили, сразу же уплачивают их прямо через Интернет-сайт либо распечатывают с сайта Госавтоинспекции квитанции для их уплаты в банке.

Однако есть и водители, которые сталкиваются с неприятной для себя информацией – наличием «задолженности» по штрафу, который они уже уплатили. Это происходит, если банк или иная кредитная организация, через которую был произведен платеж, не выполнила установленную законом обязанность, а именно – не передала сведения об уплате гражданином штрафа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах. Соответственно, такой штраф продолжает числиться в «долгах» как на сайте Госавтоинспекции, так и на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

В этой ситуации мы рекомендуем подать жалобу в тот банк, где производилась уплата штрафа, а также в надзорные органы, которые могут принять меры к банку, не исполняющему требования законодательства.

Одновременно с этим мы предлагаем таким водителям прямо через наш Интернет-сайт направить в Госавтоинспекцию документ, подтверждающий уплату административного штрафа (отсканированную квитанцию), чтобы была проведена проверка, и штраф был исключен из базы неуплаченных.

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Теги: штрафы  Госавтоинспекция 



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Комментарии

  • Псевдоним12:12, 08.06.2013#

    А сервис приема взяток когда заработает!?

  • Псевдоним12:48, 08.06.2013#

    Во-первых, штраф выписывается не автомобилю, а водителю, и даже ребенку ясно, что водитель не обязательно будет автовладельцем, а автовладелец водителем. Во- вторых, теперь еще и банки виноваты, что не передают сведения об уплате штрафов. Ха-ха! Особенно это улыбнуло после того, как в городском гаи полчаса не могли разобраться как внести в базу квитанцию об оплате. И так вопрос и не решили. Раньше просто лупили все приставам без разбору, и те оставались виноватыми. Теперь, когда эта тема умирает, виноватыми оказались банки. Но признаться в собственной лени и неумении организовать работу - ни за что!

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