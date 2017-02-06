Водителям разрешат иметь небольшую концентрацию алкоголя в крови

Министерство внутренних дел России готовит законопроект, согласно которому разрешенная концентрация алкоголя в крови водителя будет составлять 0,3 грамма на литр, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Кстати, в 2016 году ГИБДД Приморья задержано около 11 тысяч нетрезвых водителей.

В МВД пояснили, что не во всех случаях факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ можно определить путем исследования выдыхаемого воздуха (например, в случае, если правонарушитель находится в сильном опьянении или бессознательном либо беспомощном состоянии). При этом если факт опьянения водителя определяется наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная ответственность не наступает.

"Законопроектом предлагается примечание к ст. 12.8 КоАП дополнить положением, в соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП, будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более граммов на один литр крови", - говорится в документе.

Отметим, что благодаря нововедениям удастся, наконец, устранить нынешний пробел в законодательстве. Дело в том, что с марта прошлого года во время медосвидетельствования у врача водители обязаны сдавать анализ мочи или крови. Причем вне зависимости от результатов предварительной проверки. Получается, что требование есть, а ответственности нет. Такого несоответствия больше не будет.

Также стоит добавить, что законотворцы планируют упростить процедуру освидетельствования инспектором ГИБДД. В частности, убрав из перечня обязательных документов акт об отстранении от управления транспортным средством. Профильный комитет Госдумы по законодательству предложения одобрил.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.