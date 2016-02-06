Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальнобойщики добились льгот по "Платону"
В конце 2015 года «Опора России» подготовила законопроект, который облегчит налоговое бремя малым предпринимателям, работающим с фурами массой более 12 т., сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для них предлагается отнести платежи в системе «Платон» в часть расходов, что уменьшит налогооблагаемую базу. Письма с просьбой поддержать проект министру транспорта Максиму Соколову и министру финансов Антону Силуанову отправлены за подписью главы «Опоры» Александра Калинина. В конце января 2016 года ему ответило Министерство финансов — ведомство поддержало проект и внесло его в правительство, пишут «Известия».
В середине ноября 2015 года вступил в силу закон о взимании платы с грузовиков с массой более 12 т за проезд по федеральным трассам. Плата для фур составляет 1,53 рубля за 1 км, с 1 марта этого года — 3,06 рубля за 1 км. Предприниматели с общей системой налогообложения, у которых налог на прибыль составляет 20%, учитывают плату за проезд по федеральным трассам в составе расходов. А вот у небольших владельцев бизнеса с упрощенной системой налогообложения по формуле «доход минус расход» и налогом в 15% ситуация другая: они не могут отнести плату в счет возмещения ущерба трассам в перечень затрат — действующее законодательство не позволяет этого сделать.
Поэтому «Опора России» (организация представляет интересы малого и среднего бизнеса) предложила подкорректировать статью 346.16 Налогового кодекса, где обозначен весь перечень расходов, на который можно уменьшить доходы. В нее следует добавить «плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т», говорится в разработанном проекте закона.
Руководитель центра экспертизы и аналитики «Опоры России» Иван Ефременков подчеркнул, что предложение по плате по системе «Платон» касается только тех предпринимателей, которые применяют «упрощенку» по системе «доходы минус расходы» с налогом на прибыль 15%. Предпринимателей на «упрощенке» по системе «доходы» с налогом на прибыль в 6% эта инициатива не учитывает, поскольку здесь налоговая база рассчитывается без расходов. По данным «Опоры» за 2014 год, 35% предпринимателей с упрощенной системой налогообложения применяют систему «доходы минус расходы». Точных данных о том, какой именно налоговый режим применяет водители большегрузов, нет ни у «Опоры», ни у самих дальнобойщиков.
Ефременков уверен, что инициатива «Опоры России» будет способствовать легализации предпринимателей-водителей большегрузов, работающих «в тени».
— Имея возможность снизить налоговую нагрузку, некоторые из них выберут правовое поле для ведения своей деятельности, — говорит он.
В Минтрансе затруднилась ответить «Известиям» и «Опоре России» по существу, но 29 января ответ в «Опору» пришел от директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Ильи Трунина. В письме говорится, что Минфин внес проект закона с поправками в Налоговый кодекс в правительство.
Председатель Межрегионального союза водителей профессионалов Александр Котов считает, что кардинальным образом такие поправки ситуацию не изменят.
Партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Олег Коннов полагает, что «Опора» пытается решить эту конкретную проблему с учетом платежей не с того конца.
— Глобальная проблема состоит в том, что платежи за использование федеральных трасс по своей природе являются фискальными и должны быть включены в Налоговый кодекс в качестве отдельного налога, а не записываться в расходы, — говорит Коннов. — Признав выплаты налогом, следует размышлять об уменьшении налогового бремени на предпринимателей.
Напомним, в декабре 2015 года начался спор о легитимности «Платона», когда депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили в Конституционный суд запрос о соответствии введенной системы Конституции. Законотворцы считают, что «Платон» не соответствуют ст. 57 Основного закона, по которой каждый обязан платить «законно установленные» налоги и сборы. Уже на следующей неделе суд может рассмотреть этот вопрос.
Водители большегрузов, критикуя новый сбор, упирают на то, что сейчас они платят в бюджет трижды: топливные акцизы, транспортный налог и теперь по системе «Платон». К 1 апреля 2016 года Владимир Путин поручил разработать предложения по отмене обязанности дальнобойщиков платить транспортный налог. Например, сейчас рассматривается возможность вычета платы по «Платону» из транспортного налога.
Новости тематики
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Новости раздела
- Встречные полосы на трассах разделят ограждениями нового образца
- Правительство придумало новый способ заработать на автомобилистах
- Пешеходные переходы приподнимут над землей
- "ЭРА-Глонасс" начала оказывать платные услуги
- Водителей запретили признавать пьяными по косвенным доказательствам
- Базовые тарифы ОСАГО скоро изменят
- Toyota решилась на новую Corolla
- В России ужесточат правила техосмотра
- В ГИБДД разъяснили правила оформления ДТП без вызова инспекторов
- Эти две марки машин никогда не останавливают сотрудники ГИБДД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
ytyttyyttytyyytytyyttyytyt