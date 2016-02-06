Дальнобойщики добились льгот по "Платону"

В конце 2015 года «Опора России» подготовила законопроект, который облегчит налоговое бремя малым предпринимателям, работающим с фурами массой более 12 т., сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Для них предлагается отнести платежи в системе «Платон» в часть расходов, что уменьшит налогооблагаемую базу. Письма с просьбой поддержать проект министру транспорта Максиму Соколову и министру финансов Антону Силуанову отправлены за подписью главы «Опоры» Александра Калинина. В конце января 2016 года ему ответило Министерство финансов — ведомство поддержало проект и внесло его в правительство, пишут «Известия».

В середине ноября 2015 года вступил в силу закон о взимании платы с грузовиков с массой более 12 т за проезд по федеральным трассам. Плата для фур составляет 1,53 рубля за 1 км, с 1 марта этого года — 3,06 рубля за 1 км. Предприниматели с общей системой налогообложения, у которых налог на прибыль составляет 20%, учитывают плату за проезд по федеральным трассам в составе расходов. А вот у небольших владельцев бизнеса с упрощенной системой налогообложения по формуле «доход минус расход» и налогом в 15% ситуация другая: они не могут отнести плату в счет возмещения ущерба трассам в перечень затрат — действующее законодательство не позволяет этого сделать.

Поэтому «Опора России» (организация представляет интересы малого и среднего бизнеса) предложила подкорректировать статью 346.16 Налогового кодекса, где обозначен весь перечень расходов, на который можно уменьшить доходы. В нее следует добавить «плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т», говорится в разработанном проекте закона.

Руководитель центра экспертизы и аналитики «Опоры России» Иван Ефременков подчеркнул, что предложение по плате по системе «Платон» касается только тех предпринимателей, которые применяют «упрощенку» по системе «доходы минус расходы» с налогом на прибыль 15%. Предпринимателей на «упрощенке» по системе «доходы» с налогом на прибыль в 6% эта инициатива не учитывает, поскольку здесь налоговая база рассчитывается без расходов. По данным «Опоры» за 2014 год, 35% предпринимателей с упрощенной системой налогообложения применяют систему «доходы минус расходы». Точных данных о том, какой именно налоговый режим применяет водители большегрузов, нет ни у «Опоры», ни у самих дальнобойщиков.

Ефременков уверен, что инициатива «Опоры России» будет способствовать легализации предпринимателей-водителей большегрузов, работающих «в тени».

— Имея возможность снизить налоговую нагрузку, некоторые из них выберут правовое поле для ведения своей деятельности, — говорит он.

В Минтрансе затруднилась ответить «Известиям» и «Опоре России» по существу, но 29 января ответ в «Опору» пришел от директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Ильи Трунина. В письме говорится, что Минфин внес проект закона с поправками в Налоговый кодекс в правительство.

Председатель Межрегионального союза водителей профессионалов Александр Котов считает, что кардинальным образом такие поправки ситуацию не изменят.

Партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Олег Коннов полагает, что «Опора» пытается решить эту конкретную проблему с учетом платежей не с того конца.

— Глобальная проблема состоит в том, что платежи за использование федеральных трасс по своей природе являются фискальными и должны быть включены в Налоговый кодекс в качестве отдельного налога, а не записываться в расходы, — говорит Коннов. — Признав выплаты налогом, следует размышлять об уменьшении налогового бремени на предпринимателей.

Напомним, в декабре 2015 года начался спор о легитимности «Платона», когда депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили в Конституционный суд запрос о соответствии введенной системы Конституции. Законотворцы считают, что «Платон» не соответствуют ст. 57 Основного закона, по которой каждый обязан платить «законно установленные» налоги и сборы. Уже на следующей неделе суд может рассмотреть этот вопрос.

Водители большегрузов, критикуя новый сбор, упирают на то, что сейчас они платят в бюджет трижды: топливные акцизы, транспортный налог и теперь по системе «Платон». К 1 апреля 2016 года Владимир Путин поручил разработать предложения по отмене обязанности дальнобойщиков платить транспортный налог. Например, сейчас рассматривается возможность вычета платы по «Платону» из транспортного налога.