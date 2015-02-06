Страховщики снова настаивают на повышении тарифа ОСАГО

Осложнения в экономике, а также изменения в нормативной базе в пользу владельцев автомобилей нанесли новый удар по бизнесу автостраховщиков. Чтобы удержать рентабельность выдачи ОСАГО на приемлемом уровне, нужно снова увеличить тарифы по нему. Об этом 5 февраля заявили участники круглого стола на тему "Новое в ОСАГО-2015 с учетом постановления январского Пленума Верховного суда", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Клерк.Ру.

29 января Верховный суд РФ принял постановление, регулирующее порядок страховых выплат по ОСАГО. В частности, оно регламентирует применение Единой методики определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей. Вводятся новые, более жесткие стандарты действий как для страховщиков, так и страхователей.

"Постановление ВС будет способствовать разгрузке судов, - отметил вице-председатель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский. - Раньше один эксперт считал по одной методике, второй - по другой методике, в результате суммы у них отличались иногда в разы, стороны не могли договориться, пострадавший шел в суд. Верховный суд же постановил: только единый документ, только единые ценовые справочники. Улучшатся правовые механизмы защиты автомобилистов, которые получат все необходимые выплаты по утрате товарной стоимости автомобиля. Это большой шаг вперед".

"С 1 апреля 2015 года почти втрое возрастет лимит "по жизни и здоровью", - напомнил председатель партии "Автомобильная Россия" и движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. - Будет расширен круг потенциальных получателей выплат, упрощен порядок их предоставления. В частности, будет намного проще получить выплату ущерба пострадавшим в ДТП пешеходам. Однако если все это не будет подкреплено соответствующим тарифом, никакого конструктивного эффекта от этих мер не будет".

Заместитель директора по страховым рейтингам Эксперт РА Наталья Данзурун отметила, что темпы выплат пострадавшим почти вдвое превышают темпы прироста взносов. Так, средняя выплата в 3 квартале 2014 года составила 34,6 тыс. рублей, превысив на 5,2 тыс. рублей показатель аналогичного периода предыдущего года. При этом средняя страховая премия выросла на 0,1 тыс. рублей до 3,3 тыс. рублей по итогам 3 квартала 2014 года. Даже лидеры страхового рынка демонстрируют сокращение взносов. "Если тариф останется прежним, - подчеркнула Наталья Данзурун, - и особенно при росте лимитов "по жизни и здоровью", кризис в ОСАГО рискует усугубиться. То есть застраховаться даже у надежного страховщика, особенно в регионах, будет все труднее".

Генеральный директор "Международной актуарной компании" Евгений Яненко считает, что суммарное увеличение тарифа по ОСАГО, без учета роста курса валют, должно составить 56,7%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.