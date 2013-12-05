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Приморцы смогут узнать историю любого автомобиля в Интернете
Предполагается, что такая система, которая позволяет отслеживать всю биографию машины с момента ее выпуска на рынок, начнет создаваться уже в следующем году. Об этом сообщил на прошедшем в Москве общественном форуме "Организация и безопасность дорожного движения в Российской Федерации" заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир КУЗИН.
Для тех, кому доводилось покупать автомобили, привезенные из США, такие системы, как CarFax и AutoCheck, не новость. По этим базам данных за небольшую плату любой будущий владелец желаемого автомобиля, в каком бы конце света он ни находился, может узнать про него все. Когда автомобиль выпущен, кому продан, где и когда обслуживался, попадал ли в аварии, с каким пробегом он был выставлен на аукцион - все можно узнать по идентификационному (VIN) номеру. Те, кто приобретает автомобили в Европе, соответствующую информацию получают непосредственно от аукциона, пишет «РГ».
В России автомобиль - темная лошадка. И покупая бывшую в эксплуатации машину, автовладелец приобретает кота в мешке. Однако в скором будущем ситуация должна измениться. Прошлое машины перестанет быть тайной за семью печатями.
- Подобную программу сейчас планируется реализовать в Москве, - сообщил Владимир Кузин. - Столичные власти разрабатывают ее параллельно с нами.
По словам Кузина, для того, чтобы ее запустить, требуется очень много вещей. Например, создание электронного паспорта, создание единой базы данных страховых организаций, взаимодействие этих баз с базами ГИБДД.
На вопрос из зала, почему бы не использовать те системы, которые уже сейчас разработаны, Кузин ответил, что сейчас им предлагают готовые коммерческие проекты. Но задача ГИБДД - создать государственную систему, когда любой гражданин может получить информацию, не затрагивающую персональных данных, бесплатно.
Эксперты сошлись во мнении, что такая информация будет востребована и на платной основе, однако вряд ли страховщики согласятся передавать сторонним коммерческим структурам информацию об автомобилях своих клиентов. А уж про ГИБДД и говорить не приходится. Так что создание такой системы возможно только на государственном уровне.
Вопрос о такой информации был поднят при обсуждении проблем, связанных с приборами фотовидеофиксации. Этой теме посвящен отдельный раздел в проекте доклада о состоянии дел в сфере организации и безопасности дорожного движения, подготовленный Общественной палатой РФ. Напомним, что еще весной на совещании у премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА член этой палаты Анатолий КУЧЕРЕНА предложил ежегодно публиковать такие доклады с информацией о российских дорогах с точки зрения общественного восприятия. И вот на форуме был представлен проект первого такого документа.
По словам Анатолия Кучерены, большинство проблем на дорогах связано не столько с законодательством, сколько с правоприменением. В частности, во многих регионах рассматривают применение камер на дорогах не с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения, а с точки зрения пополнения бюджета. Камеры приносят значительный доход. Поэтому в некоторых регионах их устанавливают не на участках с повышенной аварийностью, а там, где у водителей есть возможность разогнаться.
Между тем установка камер действительно влияет на аварийность. Так по данным Москвы, которые озвучил заммэра столицы Максим ЛИКСУТОВ, за восемь месяцев этого года в местах, где были установлены приборы фотовидеофиксации, количество погибших сократилось на 36 процентов, количество пострадавших - на 28 процентов, а количество аварий - на 22 процента. Всего в Москве установлено 705 таких камер. В следующем году их будет уже 1200.
Правда, столичное ГИБДД беспокоит собираемость штрафов, разосланных в качестве "писем счастья". На данный момент оплачивается чуть больше 52 процентов постановлений-квитанций. Кстати, наиболее частое нарушение, которое попадает в объектив - превышение скорости на 20-40 км/час. Это более 72 процентов от всех выявленных фотовидеофиксацией нарушений. Как ни странно, но количество штрафов, выписанных за неправильную парковку, довольно мало - 7,2 процента.
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"Эксперты сошлись во мнении, что такая информация будет востребована и на платной основе, однако вряд ли страховщики согласятся передавать сторонним коммерческим структурам информацию об автомобилях своих клиентов. А уж про ГИБДД и говорить не приходится. Так что создание такой системы возможно только на государственном уровне. " возникает вопрос, а что же в таком случае собрались создавать на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне???. . очередной проект по распилу - бессмысленный и беспощадный. .