ГИБДД изменит правила ради борьбы с пробками

Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России призвал бороться с пробками за счет изменения правил дорожного движения, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Ъ". Соответствующие предложения были представлены Госавтоинспекции на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге.

В качестве основных мер предполагается установить на пересечении дорог автоматические камеры, которые будут фиксировать нарушения, и скорректировать правила проезда перекрестков. Эксперты отмечают необходимость разъяснить неточности в нынешней версии ПДД и считать правонарушением пересечение стоп-линии непосредственно бампером машины.

Также предлагается исключить понятие "затор" из правил дорожного движения, поскольку на данный момент его точная формулировка отсутствует. На территорию перекрестка планируют нанести желтую сетчатую разметку, на которую водитель сможет выехать только в том случае, если за ним нет пробки.

Как отмечает издание, реакции Госавтоинспекции на предложение пока не последовало.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.