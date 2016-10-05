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В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
Очередные поправки в ПДД вступят в силу с 1 января 2017 года, но уже сейчас полезно знать новые требования к перевозке детей в автомобилях, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Например, детей до 7 лет можно будет перевозить только в специальных креслах. В новых правилах дорожного движения по перевозке детей в автомобиле внесены изменения, сообщает сайт «Аргументы недели». При этом запрещено использовать любые другие способы и средства для удержания ребенка.
Дети старше семи лет будут пристегиваться штатными ремнями безопасности. Ребенок до 12 лет должен будет использовать автокресло, если едет на переднем сидении. Штраф за нарушение - три тысячи рублей. Правила также запрещают оставлять ребенка до семи лет в машине одного, в противном случае водителя оштрафуют на 500 рублей. Поправки в ПДД вступят в силу с 1 января 2017 года.
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