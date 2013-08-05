ГИБДД планирует серьезно осложнить жизнь будущим водителям

Процесс получения прав на управление транспортным средством в России скоро изменится, соответствующее постановление готовит российское правительство. Вместо одного экзамена претендентам придется сдавать два, при этом в увеличении срока обучения руководство ГИБДД проблемы не видит.

"Мы планируем разделить экзамены, первая часть экзамена - теоретический экзамен и экзамен по навыкам первоначального управления. Этот экзамен будет приниматься после прохождения кандидатами-водителями соответствующих курсов - курса теоретической подготовки и первоначальных навыков", - цитирует "РГ" представителя Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Романа САМСОНОВА.

После сдачи первого экзамена кандидата допустят к обучению на дорогах общего пользования. И лишь после того, как навыки езды реальных условиях будут выработаны, кандидат должен будет получить в автошколе свидетельство об окончании полного курса и прийти в ГИБДД на последний экзамен. Самсонов согласен с тем, что продолжительность курса обучения может из-за новых правил сдачи на экзамен увеличиться.

"Сейчас на теоретическую подготовку отпущено 106 часов, - говорит полицейский. - Но закон об образовании предусматривает различные формы обучения, например, дистанционную. За один месяц можно пройти курс теоретической подготовки, правила изучить, получить навыки первоначального обучения. Может быть, в целом сроки немного увеличатся - недели на две. Возможно, от этого будет польза: люди станут лучше готовиться".

Напомним, в июле Владимир ПУТИН подписал закон, отменяющий так называемое "нулевое промилле" для водителей. Теперь водитель считается пьяным только в том случае, если в его крови будет выявлено 0,16 и более миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, или 0,35 и более грамма на 1 л крови.

Кроме того, за езду в пьяном виде штраф повышен до 30 тыс. руб. и предусмотрено лишение прав на полтора - два года. При этом, если водитель будет пойман нетрезвым не в первый раз, его арестуют на 10 - 15 суток и штрафуют на 50 тыс. руб., а также лишат прав на три года. Ужесточилось и наказание за отказ пройти медосвидетельствование. Теперь таких водителей штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на полтора - два года. Если освидетельствование откажется пройти лишенный ранее прав, его могут арестовать на 10 - 15 суток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.