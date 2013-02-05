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Верховный суд обязал страховые компании производить выплаты по договорам КАСКО без учета срока службы автомобиля
Верховный суд обязал страховые компании производить выплаты по договорам КАСКО без учета срока службы автомобиля и состояния деталей, а не «экономить» на таких обязательствах.
До сих пор многие автовладельцы, купив полис КАСКО, после аварий получали от страховых компаний выплаты, явно недостаточные для полноценного ремонта. Такие досадные ситуации регулярно происходили из-за того, что страховщики вычитали из стоимости запчастей немалые проценты в зависимости от года выпуска и пробега машины.
Отныне этим недоплатам должен настать конец. В новом обзоре судебной практики, который опубликовал Верховный суд, содержатся рекомендации признавать не соответствующее законом включение в договоры о страховании условий выплат с учетом износа частей, узлов и агрегатов транспортных средств.
Верховный суд обратил внимание страховых компаний, что в соответствие с Гражданским кодексом, возмещению подлежат расходы, которые страхователь заплатил или заплатит для восстановления нарушенного права. И его право должно быть восстановлено в полном объеме. Поэтому страховая выплата не должна учитывать износ запчастей, иначе имущество будет приведено в худшее состояние, чем оно было до причинения вреда.
Исходя из этого, Верховный суд обязал страховщиков оплачивать ремонт автомобилей, застрахованных по КАСКО, в полном объеме, а не так, как это было до сих пор. То есть в этой сфере страхования заработает формула «новое за старое».
Также Верховный суд определил, что страховая компания не может отказать своему клиенту в выплате по КАСКО, если за рулем в момент аварии находился водитель, не вписанный в полис.
Эти рекомендации касаются судов, страховых компаний, а также водителей. Они изменят правила игры на рынке КАСКО и отразятся на стоимости полисов.
Правда, представители страховых компаний считают рекомендации ВС не вполне справедливыми. По их мнению, договор КАСКО – это добровольный вид страхования и автовладельцы вправе соглашаться с его условиями или нет. И если их что-то не устраивает – могут не подписывать документы и отправляться искать предложение выгоднее.
Как считает директор по развитию и маркетингу компании «Автолокатор» Глеб Славутский, в России право не прецедентное, однако данная судебная практика может помочь на стадии досудебного порядка урегулирования споров. «Новые стандарты оценки автомобилей, в которых возмещение за поврежденные машины рассчитывается без учета их износа, несомненно, повлечет за собой удорожание полисов КАСКО. Оно составит примерно 30%. И хотя использование новой методики не является обязательным для страховых компаний, оно им поможет диверсифицировать продуктовый портфель, что позволит не потерять объемы продаж и предложить клиенту разнообразные страховые программы», – заявил «Гудку» эксперт.
По мнению начальника управления по работе с агентской сетью и прямыми продажами ОАО СК «Альянс» Дмитрия Соколова, в первую очередь, решение ВС отразится на владельцах подержанных автомобилей. Они теперь не смогут выбирать себе страховой продукт, подходящий им по цене. «Чем старше автомобиль, тем дороже для него будет стоить полис каско, и снизить цену можно будет только с помощью применения франшизы, наличие которой в полисе не очень приветствуется автолюбителями», – комментирует «Гудку» эксперт.
Во-вторых, теперь мошенники смогут за счет страховых компаний менять ржавые, гнилые детали на новые, пишет Gudok.ru.
«Само по себе решение платить всем без износа сильно на рынок не повлияет, т.к. у всех компаний имеются два предложения: с износом или без. А вот решение о невозможности отказа в том случае, если за рулем сидел водитель, не вписанный в полис, и обязанность страховщика возмещать утрату товарной стоимости может привести к серьезному увеличению тарифа абсолютно на всех сегментах. Минимум в 2-3 раза», – заключил Дмитрий Соколов.
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Комментарии
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Псевдоним01:35, 09.02.2013#
Бедные сиротки страховщики потеряют деньги, а то что ни сейчас по Каско считают китайские и тайваньские запчасти с них снимают износ и это выплачивают, об этом с их стороны умалчивания, они же не берут новую японскую деталь и от неё отнимают износ, а берут китайскую снимают с неё износ, и в итоге хрен ты когда на свое японское авто купишь деталь за ту сумму что они посчитали, хитрожопые тоже. из личного опыта пишу, купила б/у двер ьна свою машину за 28500 руб, а по каско посчитали 6300 , т. к. взяли арабские эмираты отняли от сумму этой детали износ и получи и распишись. УРОДЫ.
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ну так каска страховка на машину