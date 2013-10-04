В России в постоянную эксплуатацию будет введена система экстренного реагирования "ЭРА-ГЛОНАСС"

Готовность системы оценивается примерно в 80%, отметил президент Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор по внедрению «ЭРА-ГЛОНАСС») Александр Гурко.

Государственная система экстренного реагирования при авариях (ГАС) «ЭРА-ГЛОНАСС», предназначенная для оснащения автотранспортных средств, будет введена в опытную эксплуатацию в декабре 2013 года. Постоянная эксплуатация системы начнется в 2014 году, сообщил на брифинге в Москве заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов.

По его словам, массовое производство терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС» начнется во втором квартале 2014 года, а с 2015 года появится новое требование, обязывающее производителей транспортных средств устанавливать данный терминал при производстве новых автомобилей.

«Мы рассчитываем, что (благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС») удастся спасти жизни более 4 тысяч человек, – подчеркнул он. – Порядка 28 тысяч человек гибнут ежегодно на дорогах в ДТП. При этом 56% людей погибают до прибытия в госпиталь».

По его словам, использование «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит сократить время до начала оказания помощи при авариях до 30%.

Как отметил президент Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» (федеральный сетевой оператор по внедрению «ЭРА-ГЛОНАСС») Александр Гурко, «готовность системы оценивается примерно в 80%».

«В рамках работ по госконтракту с Министерством транспорта РФ НП «ГЛОНАСС» создало инфраструктуру и провело комплексные испытания системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в 60 регионах Российской Федерации (по состоянию на 01 октября 2013 года), все 83 региона будут сданы к 25 октября 2013 года, – сказал он. – На форуме «Открытые инновации» мы будем демонстрировать полный функционал системы. В ноябре-декабре планируются комплексные испытания. По контракту мы в декабре сдаем систему в опытную эксплуатацию, поэтому можно утверждать, что система реализуется в соответствии с графиком».

Государственным заказчиком работ по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» является Министерство транспорта Российской Федерации. Единственный исполнитель системы «ЭРА-ГЛОНАСС» (в соответствии с распоряжением правительства РФ) - федеральный сетевой оператор НП «ГЛОНАСС».

Добавим, «ЭРА-ГЛОНАСС» сопряжена с европейской системой экстренного реагирования при авариях «eCall» и предусматривает возможность экстренной передачи сообщений по SMS. Работа над проектом по созданию системы «ЭРА-ГЛОНАСС» началась в 2010 году. На внедрение системы в 2013 году будет выделено 1,69 млрд рублей, общий бюджет проекта - 3,9 млрд рублей.

В настоящее время «ЭРА-ГЛОНАСС» внедрена в 20 регионах России. Созданы два навигационно-информационных центра в Москве и Санкт-Петербурге, разработаны макеты терминалов системы.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного Союза «О безопасности транспортных средств», с 1 января 2015 года все транспортные средства, впервые проходящие процедуру одобрения типа, должны быть оснащены устройствами вызова экстренных служб «ГЛОНАСС». С 1 января 2016 года – транспортные средства, используемые для коммерческой перевозки пассажиров и перевозки опасных грузов, твердых и бытовых отходов, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза. А с 2017 года такие устройства должны быть установлены на всех транспортных средствах, выпускаемых в обращение на территории стран Таможенного союза.

Некоммерческое партнерство «Содействие развитию и использованию навигационных технологий» - федеральный сетевой оператор навигационной системы ГЛОНАСС и единственный исполнитель проекта «ЭРА-ГЛОНАСС». Партнерство функционирует за счет вступительных и ежегодных взносов его членов, со ссылкой на Агентство транспортных новостей пишет Gudok.ru.