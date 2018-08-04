www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.45 р. 100 JPY: 56.8 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 92.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Путин разрешил регистрировать автомобили без похода в ГИБДД

04 Августа 2018, 11:28 | В России

Правда, это касается далеко не всех машин

Президент России подписал закон, согласно которому упрощается порядок регистрации новых автомобилей и получения номерных знаков для них. Новые правила вступят в силу через год, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Зарегистрировать новый автомобиль, купленный у официальных дилеров, и получить номерные знаки к нему в будущем можно будет без посещения ГИБДД. Закон, упрощающий порядок регистрации таких машин, подписал президент России Владимир Путин. Документ 3 августа опубликован на портале правовой информации, пишет РБК.

Согласно ему, при покупке новых автомобилей личного посещения ГИБДД не потребуется. Оформить государственную регистрацию можно будет у автомобильных дилеров или других «специализированных организаций», подать заявление на регистрацию можно будет через единый портал госуслуг. Организации, которые смогут подавать документы в ГИБДД, внесут в специальный реестр.

Изменения вводятся и в отношении получения государственных регистрационных знаков для новых автомобилей. Так, ГИБДД назначит сам номер, а табличку с этим номером владелец сможет заказать у сторонних производителей. Компании, которые получат право производить таблички с регистрационными номерами, также внесут в специальный реестр, а предельные тарифы на изготовление номеров для них разработает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Документ вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, следует из текста закона.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: фиксация  неровность  автошкола  превышение  страхование  автомобиль  каско  дпс  асфальт  камера  видео  права  скорость  осаго  страховая компания  ГИБДД  полис  ПДД  инспектор 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru