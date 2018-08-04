Путин разрешил регистрировать автомобили без похода в ГИБДД

Правда, это касается далеко не всех машин

Президент России подписал закон, согласно которому упрощается порядок регистрации новых автомобилей и получения номерных знаков для них. Новые правила вступят в силу через год, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Зарегистрировать новый автомобиль, купленный у официальных дилеров, и получить номерные знаки к нему в будущем можно будет без посещения ГИБДД. Закон, упрощающий порядок регистрации таких машин, подписал президент России Владимир Путин. Документ 3 августа опубликован на портале правовой информации, пишет РБК.

Согласно ему, при покупке новых автомобилей личного посещения ГИБДД не потребуется. Оформить государственную регистрацию можно будет у автомобильных дилеров или других «специализированных организаций», подать заявление на регистрацию можно будет через единый портал госуслуг. Организации, которые смогут подавать документы в ГИБДД, внесут в специальный реестр.

Изменения вводятся и в отношении получения государственных регистрационных знаков для новых автомобилей. Так, ГИБДД назначит сам номер, а табличку с этим номером владелец сможет заказать у сторонних производителей. Компании, которые получат право производить таблички с регистрационными номерами, также внесут в специальный реестр, а предельные тарифы на изготовление номеров для них разработает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Документ вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования, следует из текста закона.