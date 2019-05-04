В России появились новые дорожные знаки

При этом все действующие знаки станут заметно компактнее

С 1 мая в России появилось несколько новых дорожных знаков, среди которых «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», совмещенные знаки «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Также вступил в силу новый национальный ГОСТ на внешний вид знаков дорожного движения. В первую очередь он касается их размера — минимум для длины одной стороны сократили с 60 сантиметров до 40.

Авторы инициативы объясняют ее тем, что из-за большого размера знаки часто закрывают друг друга, а также ухудшают видимость зданий и других объектов.

«Дословное выполнение в городах и иных населенных пунктах существующих требований по размещению дорожных знаков засоряет городскую среду и мешает ориентироваться участникам дорожного движения», — говорится в тексте.

Еще одно нововведение — шрифт ALS Direct, который разработали в России специально для навигации и повышения комфортности считывания и понимания знаков.

О появлении на российских дорогах новых уменьшенных знаков сообщалось в конце апреля. Их собирались устанавливать в центрах городов и зонах исторической застройки, а также на «нескоростной улично-дорожной сети».