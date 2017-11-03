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В утвержденных ГИБДД экзаменационных вопросах нашли грубейшие ошибки
Выяснилось, что вопросы составлены некорректно и все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них - неверные
Водители, закончившие российские автошколы, не могут правильно оказывать первую помощь. , сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Выяснилось, что экзаменационные вопросы составлены некорректно и все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них — неверные, пишут «Известия». Это приводит к тому, что на практике будет проблематично оказать первую помощь — например, остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. По мнению специалистов НИИ Минздрава, в них есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.
Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ) направила письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой рассмотреть предложения, выработанные по итогам международной конференции «Автошкола-2017». В них указано, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».
— Ошибки в тестовых заданиях, которые мы нашли, говорят о качестве подхода к составлению билетов. Учим и сдаем одно, а чтобы по жизни оказать первую помощь, нужно другое, — рассказала «Известиям» президент МААШ Татьяна Шутылева.
Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный пояснил «Известиям», что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей. Это касается сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения.
— Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного (нужно на расстоянии 3–5 см. — «Известия»), человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, — пояснил Леонид Дежурный.
Относительно сердечно-легочной реанимации он уточнил, что во всех вариантах ответа неверно указано положения рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, неверные варианты — например, крест-накрест.
Несколько вопросов по первой помощи содержат неточности в формулировках. К примеру, в тестах вместо термина «искусственное дыхание», как положено по приказу Минздрава № 477, продолжают писать «искусственная вентиляция легких». По словам Леонида Дежурного, это приводит к тому, что водитель боится оказывать этот вид помощи: искусственная вентиляции легких в отличие от искусственного дыхания требует дополнительного реанимационного оборудования.
Эксперт отметил, что ряд вопросов по первой помощи в экзаменационных билетах для будущих водителей построен так, что на них невозможно ответить верно.
— Некоторые вопросы в тестовых билетах не совпадают с учебником и программой по первой помощи. Из трех ответов — ни одного правильного. Можно ответить, только заучив то, что сказано. В результате получаем мощный демотивирующий фактор, связанный с тем, что на занятии говорят: «Отвечайте на вопрос так, а делайте иначе». Люди думают: «Я что-нибудь отвечу, а помощь оказывать не буду», — пояснил Леонид Дежурный.
По правилам дорожного движения, причастный к ДТП водитель обязан оказать первую помощь пострадавшим до приезда скорой и полиции. Однако, как говорят в МААШ, водители не имеют для этого достаточной подготовки. Они скорее зубрят нужные ответы для получения водительских прав, чем готовятся к оказанию жизненно важной помощи.
Президент экспертного центра «Движения без опасности» Наталья Агре считает, что проблема в самих автошколах: по ее словам, там зачастую работают недостаточно квалифицированные преподаватели первой помощи, которые некачественно подают материал.
— Если в ЕГЭ по русскому есть разночтения в формулировках или правилах, то хороший педагог объяснит это своим ученикам и расскажет, как правильно на самом деле. То же самое касается и первой помощи, — отметила Наталья Агре.
НИИ организации и информатизации здравоохранения сейчас разрабатывает стандарт программы обучения инструкторов первой помощи для всех типов учреждений.
В МВД не предоставили оперативный комментарий.
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