С 1 января 2017 года в России изменятся правила перевозки детей в автомобиле

Согласно новым правилам дорожного движения, автомобильные кресла, в которых следует перевозить детей, должны соответствовать росту и весу ребенка. Вместе с тем, использование других кресел, которые пристегиваются ремнями безопасности, останется под запретом. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", они вступят в силу 1 января 2017 года.

Кроме того, уточняется, что дети от 7 до 12 лет, провозимые на заднем сидении автомобиля, могут быть пристегнуты ремнями безопасности. При этом, если ребенок указанного возраста находится на переднем сидении, то обязательно должен удерживаться в детском кресле.

Стоит отметить, в ПДД был введен еще один важный запрет – оставлять ребенка в машине одного. Такая мера предосторожности позволит избежать опасных последствий для малолетнего пассажира. В соответствии с данной поправкой предусмотрены штрафы от 500 рублей.

Причина, по которой детей надлежит перевозить в специализированных креслах, проста – ремни безопасности, которыми оснащен каждый автомобиль, рассчитаны на человека ростом от 1,5 метра....