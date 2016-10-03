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С 1 января 2017 года в России изменятся правила перевозки детей в автомобиле
03 Октября 2016, 11:40 | В России
Согласно новым правилам дорожного движения, автомобильные кресла, в которых следует перевозить детей, должны соответствовать росту и весу ребенка. Вместе с тем, использование других кресел, которые пристегиваются ремнями безопасности, останется под запретом. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", они вступят в силу 1 января 2017 года.
Кроме того, уточняется, что дети от 7 до 12 лет, провозимые на заднем сидении автомобиля, могут быть пристегнуты ремнями безопасности. При этом, если ребенок указанного возраста находится на переднем сидении, то обязательно должен удерживаться в детском кресле.
Стоит отметить, в ПДД был введен еще один важный запрет – оставлять ребенка в машине одного. Такая мера предосторожности позволит избежать опасных последствий для малолетнего пассажира. В соответствии с данной поправкой предусмотрены штрафы от 500 рублей.
Причина, по которой детей надлежит перевозить в специализированных креслах, проста – ремни безопасности, которыми оснащен каждый автомобиль, рассчитаны на человека ростом от 1,5 метра....
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Теги: автомобиль автокресло
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